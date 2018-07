Mit sechs Arbeitskreisen von je sechs bis acht Personen ist der Bundesverband der Deutschen Industrie daran gegangen, in drei Wochen für die gesetzgebenden Körperschaften einen Rohstoff-Kodex auszuarbeiten – mit Empfehlungen, wie am besten, d. h. schnell, billig und praktisch, die deutsche Wirtschaft 1951 die Rohstofflage meistern soll. Es wird kein fertiger Vierjahresplan sein, „schon um nicht an Jugendzeiten erinnert zu werden“, aber es soll ein gut abgestimmtes Bukett zusammengetragen werden, dessen Sinn es ist, den deutschen Anteil an der Verteidigungsfähigkeit Westeuropas genau zu umreißen und die deutschen Kapazitäten zu nennen, die bei entsprechender Rohstoffzuführung fremden und inländischen Bedarf jeder Art zu decken imstande sind. Wissenschaft und Praxis arbeiten gemeinsam: das Ergebnis darf mit Spannung erwartet werden. R.