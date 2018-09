Ein angesehener deutscher Dichter sprach unlängst vor seinen Kollegen in Zürich über den gegenwärtigen Stand der deutschen Literatur. Man konnte einen Auszug daraus in verschiedenen Zeitungen lesen, und zwar mit einer ähnlichen Wirkung, wie etwa den Haushaltsbericht dies Finanzministeriums. Drama: Fehlanzeige-Lyrik: eleganter Eklektizismus. Prosa: feuilletonistische Reportage oder Rückkehr in überlebte. Konvention. Mit einem Wort: ein Todesurteil. „Wüste“, „unterbrochene Kontinuität“, „Provinzialismus“,: es fehlte nichts von dem, was seit 1945 die literarische Diskussion bei uns eher erstickt als belebt.

Unser Dichter indes hielt sich an ein schönes Wort Robert Musils: „der moralischste von allen Sätzen ist: ‚die Ausnahme bestätigt die Regel‘!“ Genau zehn Namen konnten vor seinem unerbittlichen Richtspruch bestehen. Wir wollen die Namen nicht wiederholen. Ihnen ist genug Ehre getan. Aber lyrischer Eklektizismus, der „über Artistik und gereimte Reflektion kaum hinausgelangt“? Gilt das auch für Marie Luise Kaschnitz oder Hans Egon Holthusen oder Günther Eich? Und die Kontinuität sei unterbrochen? Warum wurden denn Gottfried Benn und Wilhelm Lehmann nicht genannt? A propos: Benn. Wo erhoben sich nach 1945 die ersten Stimmen für ihn, als es noch riskant erschien, ihn wieder dazuzurechnen? In den Konventen unserer neuen Literatur-Kardinale? Oder auf einer der zahllosen Klub- und Vereinstagungen unserer Total- und Halbprominenz? Das Drama, schön, das ist ein trübes Kapitel, obwohl wir nicht sicher sind, ob das Ausbleiben des Auslandsnachschubs unsere Theater nicht auch hier notgedrungen zu überraschenden Entdeckungen führen würde. So bleibt denn noch das kollegiale Urteil über die Prosa. Hier mußten sogar so durchaus selbständige, sprachlich und gedanklich alles andere als verstaubte Erzähler, wie Stefan Andres, Gerhard Nebel, Erhard Kästner oder auch (ja auch!) Hans Werner Richter, auf der Strecke bleiben. Dichten sie womöglich „ins Blaue hinein“, weil sie „mit ihrem Talent nichts Rechtes anzufangen wissen“? Oder hätten sie nur das Konzept gestört: jenes eindrucksvolle Bild einer ausgedörrten, hoffnungslos versandeten Wüste? Und warum diese panische Angst vor dem Einfluß des Journalismus auf die zeitgenössische Literatur, wo man doch einsieht, daß „man nicht mehr so wie vor fünfzig Jahren schreiben kann“? Hemingway und Graham Greene waren erfolgreiche Reporter und Reiseberichterstatter, ehe sie ihre ersten Romane schrieben, und es läßt sich kaum abstreiften, daß sie einiges davon profitiert und nicht zuletzt dadurch der modernen Prosa einen so robusten, erfrischenden Stoß versetzt haben.

Ein bißchen Ermutigung täte jetzt dringender not als Scherbengerichte in Permanenz. f. a.