Schleswig, Ende Januar

Es muß mit Aufmerksamkeit vermerkt werden, daß ein kleines Theater im Norden trotz des unvermeidlichen Kampfes um den Etat, um die Subventionen und um die Gunst des Publikums Risiken nicht scheut. Der Intendant der Schleswiger Bühne, Dr. Horst Gnekow, erzielte im Vorjahr mit einer stark aufgelockerten „Tartüff“-Inszenierung einen ausgesprochenen Publikumserfolg. Jetzt hat er den in Deutschland selten, aber fast immer ohne Erfolg gespielten „George Dandin“ folgen lassen. In der gleichen Verlegenheit wie einst Molière, nämlich in der Zwangslage, das Publikum möglichst mit heiterem Sinn an ein ernstes, ja tragisches Thema heranzuführen, griff er auf die alte französische Lösung zurück, die Molière gerade auch beim „George Dandin“ benutzt hat: er würzte die traurigen Erlebnisse des Hahnrei mit Musik und Ballett.

So entstand eine handfeste, lebendige Molière-Vorstellung, bei der sich allerdings die Akzente auf die Komödie verlagerten. Der begabte junge Hamburger Musiker Klaus Munro hatte die Musik geschrieben und die balladesken Texte (Brecht-Weillscher Prägung) verfaßt. Am Cembalo führte er den anderen Teil des Orchesters – eine Flöte – und das Zusammenspiel von gesprochenem Wort, Lied und Tanz mit respektabler Sicherheit. Ein rokokozartes Bühnenbild von Georg Kasper war der Hintergrund des bittersüßen Spiels. Der arme Geld- und Ehemann Dandin erhielt in der Darstellung durch Gerhard Behrendt etwas verwischte Züge, was aber auch auf die kräftige Straffung des Stücks zurückging: dem schnellen Wechsel von Stolz und Demut fehlten die Übergänge. Die gelungenste Verkörperung von Geist und Ton Molières war trotz der – angemessenen – derben äußeren Effekte Manfred Lucht als Bauernlümmel Colin. Ellen Sagell stattete die treulose Gattin mit verführerischer Pseudounschuld aus, Klaus Kammer vereinigte in der neugeschaffenen Rolle des kommentierenden und conférierenden François mit Anmut die drei Elemente des Stücks.

P. Chr. B.