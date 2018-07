Die kritischen Betrachtungen der Wirtschaftspresse über die 24 Bilanzen der entflochtenen Eisen- und Stahlwerke haben Veranlassung dazu gegeben, das ursprünglich nur bis zum September 1949 reichende Ziffernmaterial auf den neuesten Stand zu bringen, also die Stahlbilanzen aus dem ersten Dämmerlicht ihrer Wiedergeburt (vgl. unsern Aufsatz in Nr. 3 vom 18. Januar) in das Tageslicht eines Herbstmonats, des 30. September 1950, zu stellen. In dem Zeitabschnitt vom September 1949 bis zum September 1950 ist Westdeutschlands Eisen- und Stahlindustrie – so lassen die jüngsten Zahlen erkennen – rentabilitätsmäßig in günstige Zonen hineingewachsen.

Im Geschäftsjahr 1949/50 wurde ein Monatsdurchschnittsumsatz der 24 entflochtenen Werke (die von 10,95 Mill. t Rohstahlproduktion in der Bundesrepublik 83,6 v. H. ausmachen) von rund 220 Mill. DM erzielt, was einem Gesamtjahresumsatz von 2,7 Mrd. (gegen 2,1 im Vorjahr) entspricht. Dabei konnte im Oktober 1950 bei 857 000 t Rohstahlerzeugung die einsatzfähige Kapazität voll ausgelastet werden, gegen z. B. nur 600 000 t Ausbringung im September 1949. Daß die Auftragsbestände zugleich eine übernormale Höhe und allein in Walzstahl 3,7 Mill. t (entsprechend einer Beschäftigung für mehr als sieben Monate) erreichten, sei am Rande als farbiger Fleck im Konjunkturbild erwähnt.

Besonderes Interesse widmet die Öffentlichkeit stets der Frage einer Ertragsentwicklung der Stahlindustrie. Auf der Grundlage der Monatsberichterstattung an die Stahltreuhänder und auf der Grundlage der Umsätze der Sommermonate 1950 ergibt sich für die gemischten Hüttenwerke mit einer Rohstahlerzeugung von jährlich 8,3 Mill. t ein Bruttoumsatz von 1,8 Mrd. DM und folgendes Vermögensbild:

Das Anlagevermögen der neun Hüttenwerke (Oberhausen, Westfalenhütte, Rheinhausen, Hoerde, Ruhrort-Meiderich, Huckingen, Ilsede-Peine, Haspe und Georgsmarienhütte) darf mit rund 2,5 Mrd. Neuwert angenommen werden, d. b. mit 1 Mrd. DM Zeitwert (40 v. H.). Das Eigenkapital beträgt etwa 1 Mrd. (Grundkapital rund 850 Mill., Rücklagen 150 Mill.). Der Bruttoertrag ergibt rund 175 Mill., wovon bei 5 v. H. Abschreibungen 125 Mill. abgehen, so daß nach Verrechnung der Steuern ein Reinertrag von 21,5 Mill. (oder 1,2 v. H. der Umsätze) eine Verzinsung der Aktien mit 2,5 v. H. ermöglichen würde. – Diese Globalrechnung baut auf den Ziffern des Geschäftsjahres 1949/50 der erwähnten Hüttenwerke auf. Wesentlich ist für die Ertragslage natürlich die Entwicklung der Kosten-Der Leistungsertrag der gleichen neun Hüttenwerke stellte sich 1949/50 auf 1,6 Mrd. DM, wovon durch Löhne und Gehälter rund 20 v. H. beansprucht wurden. Wesentlich höher noch ist der Anteil der Materialkosten, die gegenüber dem Vorjahr zwar rückläufig sind (Kostendegression durch Umsatzsteigerung), aber doch etwas über 70 v. H. ausmachen. Hiervon entfallen über 50 Kostenteile auf Rohstoffe. Jede Veränderung der Erz-, Koks- oder Schrottpreise beeinflußt sehr erheblich die Ertragslage. Abschreibungen, Zinsen usw. machen rund 5,2 v. H. aus, so daß insgesamt 95,7 (98,2) v. H. des Leistungsertrages durch Aufwendungen aufgefressen werden und ein Bilanzergebnis von 4,3 v. H. des Umsatzes für Rückstellungen Dividende, Tantiemen usw. verbleibt.

Die Ertragslage wird weiterhin durch das Maß der notwendigen Abschreibungen bestimmt werden. Die Stahltreuhänder halten einen jährlichen Abschreibungsbedarf – für Ersatzbeschaffungen – in Höhe von 120 bis 140 Mill. DM für ausreichend; den Gesamtbedarf für Erneuerung, Reparatur und Investitionen schätzen sie auf 350 bis 400 Mill. jährlich. Daraus folgert, daß die Werke mit der Methode der Selbstfinanzierung, die bisher noch umfangreich möglich war und seit der Währungsreform etwas über 300 Mill. DM in den 24 Werken ausgemacht hatte, nicht mehr auskommen werden. Andererseits sind die in Zuführung begriffenen Fremdmittel minimal und machen – von Reichswerke, Maxhütte und Thyssen mit je 10 Mill. DM abgesehen – nur einige Dutzend Millionen aus. Die erreichte Gesundung der Ertragslage dürfte jedoch zu der Hoffnung berechtigen, daß Anlage suchendes Kapital nach der Neuordnung auch den Weg in die Eisenindustrie finden werde, falls eine Konstruktion der ökonomischen und sozialpolitischen Neuordnung gefunden wird, die nicht ein ganz natürliches Desinteressement des privaten Kapitals heraufbeschwört. Rlt.