Über den Abbau der Ämter zur Überwindung der Bürokratie ist schon viel diskutiert worden. Aber die Bürokratie kann man nicht dadurch beseitigen, daß man beispielsweise ein Amt für Ämterabbau gründet, das die anderen Ämter dann eins nach dem anderen und in bürokratischer Ordnung aufzulösen hätte. Wer die Bürokratie bekämpfen will, ändere den Charakter der Ämter!

Betritt man heutzutage zum Beispiel ein Wohnungsamt, so stellt der Besucher als erstes fest: er durfte es gar nicht betreten. Zur Zeit seines Betretens ist gar kein öffentlicher Verkehr. Im neuen Wohnungsamt ist dagegen zu jeder Tag- und Nachtzeit Verkehr, und sollten die Beamten einmal müde werden, so gibt es dort wie bei einem Schnellbüfett im Bahnhofsrestaurant einen großen Automaten. „Bediene dich selbst“, steht darauf, und aus ihm kann man für wenig Geld die erforderlichen Bescheinigungen ziehen wie im Bahnhofsrestaurant gebrannte Mandeln oder Schinkenbrötchen. Freilich – mit einer kleinen Geldausgabe muß man schon rechnen: Preislisten werden auf jedem Amt ausliegen und je nach Bedarf geändert werden. Eine Aufenthaltsgenehmigung beispielsweise wird schon für eine Mark zu ziehen sein, für eine richtige solide Wohnberechtigung dagegen (womöglich noch für eine Person drei Zimmer mit Balkon!) wird man allerdings 50 bis 100 Mark einwerfen müssen.

Hiermit sind wir schon bei der wichtigsten Kategorie – sozusagen beim Ethos des neuen Amtes und seiner Beamten. Es heißt: Korruption. – Jeder Beamte muß grundsätzlich bestechlich sein, lautet der oberste Grundsatz für jeden Angestellten eines Amtes. Diese Maxime wird in schwarzen Blockbuchstaben, durch Ornamente sinnvoll geschmückt, in allen Zimmern des Amtes hängen und Schilder mit so leichtsinnig daher geredeten Sprüchen, wie „Die Ordnung ist der Grundpfeiler des Staates“ oder „Bete und arbeite“ oder gar „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“ (sie ist es auf den neuen Ämtern eben nicht!), ersetzen. Auf den einzelnen Schreibtischen sind die Tafeln mit der Aufschrift „Hier bedient Sie Herr Meier“ durch solche mit der Ankündigung „Hier bestechen Sie Herrn Meier“ ersetzt. Bei ganz reichen und ganz armen Leuten werden statt der Bestechungsgelder auch Versprechungen, eventuell leere, entgegengenommen.

Die zweite Maxime lautet: Beamter, sei unordentlich! Sie wird im Imperativ vorgetragen, weil zu befürchten steht, daß es dem echten Beamten alten Schlages ebenso schwer fallen wird, unordentlich wie bestechlich zu sein. Diese Regel zieht eine Reihe wohlgeordnet-unordentlicher Unterpunkte nach sich. Einer von ihnen sieht vor, daß diejenigen Beamten, Sekretärinnen oder Boten des Amtes streng bestraft werden, die man dabei ertappt, wie sie sich eine Kartei oder andere suspekte Einrichtungen zulegen. Diese Individuen sollen gezwungen werden, ihre gerade angefertigten sauberen Karteikarten mit Tintenklecksen und sinnlosen Zeichnungen unbrauchbar zu machen – eine Arbeit, die jeden ordnungsliebenden Menschen sehr Schwer trifft.

Korruption und Unordnung – das sind auch die Leitsterne, unter denen sich der Publikumsverkehr abzuwickeln hat. Vor Betreten eines Amtes soll sich jeder davon überzeugen, daß er weder einen Ausweis noch ein anderes Papier bei sich trägt, aus dem ein Beamter etwa Namen oder Beruf und Familienstand des Bittstellers herauslesen könnte. Wer dieser Anordnung zuwiderhandelt, kann wegen „Verleitung zur Ordnung“ bestraft werden, so wie man beim deutschen Militär früher Soldaten wegen „Verleitung zum Kameradendiebstahl“ belangte, wenn sie ihre Spindtüren offenstehen ließen. Außerdem ist es dem Besucher eines Amtes zu empfehlen, schon dem Portier durch die Höhe des Trinkgeldes anzuzeigen, in welche Abteilung er geführt werden will. In den Fluren und Korridoren eines Amtes soll laute, ungetrübte Fröhlichkeit herrschen, wczu ja auch aller Grund besteht: jeder weiß, daß er die benötigte Bescheinigung bekommen wird und wenn er noch etwas zuzahlt, eine noch weit bessere, als er eigentlich benötigt.

Dies letztere – daß jemand eine andere günstigere Bescheinigung erlangt, als er erwartete, und nun zum Beispiel bei einer Wohnberechtigung sich statt in einem Einzelzimmer, das er eigentlich haben wollte, in einer Dreizimmerwohnung mit Küche und Bad wiederfindet, wird freilief, vor allem bei dem noch ungeübten, an die alten verderblichen Grundsätze gewöhnten Publikum vorkommen. Dies führt zur Einrichtung einer letzten Abteilung, die bei den bisherigen Ämtern ebenfalls nicht hinreichend genug vorgesehen ist: die Beschwerdeabteilung. Sie soll – damit auch dort beileibe nicht eine Atmosphäre der Strenge oder der Vernunft herrscht – von einem hübschen jungen Mädchen, nicht unter 16 aber auch nicht über 21 Jahre, geleitet werden. Dieses junge Mädchen nimmt die Beschwerden entgegen und entscheidet nach eigenem Gutdünken über Beamte, die zu gute Bescheinigungen ausgestellt haben. Das junge Mädchen lebt von den Liebesgaben der Beschwerdegänger so wie die Beamten von den Bestechungsgeldern der Bittsteller. Wahrscheinlich leben alle sehr gut.

Diese Renaissance der Ämter wird der Bürokratie den Todesstoß versetzen. In Ländern, wo Bescheinigungen für jeden erlangbar sind, wo Beschwerden von dem bezaubernden Lächeln eines jungen Mädchens zerstreut werden wie Spreu im Winde – in solchen Ländern herrscht die Freiheit. Und sie würde solange herrschen, bis eines Tages jemand käme mit gerunzelter Stirn, um dieser „ganz außerordentlichen Schlamperei“ endlich ein Ende zu machen. Dann freilich...