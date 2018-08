Inhalt Seite 1 — Koch und Kanzler müssen eins sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Präsidialküchenchef Richard Tüngel

Ich bin der Koch der Präsidentin. Mir unterstehen drei Küchenjungen und ein kleines Gärtnermädchen. Den Küchenjungen ist es verboten, den Weinkeller zu betreten. Den einzigen Schlüssel, der ihn aufschließt, verwahre ich. Hin und wieder wünscht die Präsidentin, den Keller zu revidieren. Dann entferne ich mit eigener Hand Tisch und Stuhl. Sie hat mir oft gesagt, sie fände die Gewölbe ungemütlich. Ich habe mich bemüht, hierüber betrübt zu sein. –

Die kleine Gärtnerin brauche ich für meinen Küchengarten. Ohne ihn wäre ich niemals Koch der Präsidentin geworden. Ich bin ein guter Koch, und so nehme ich keine Stellung an, mit der nicht ein Küchengarten verbunden ist. Natürlich hat die Frau Präsidentin einen Gärtner, und der Gärtner pflanzt auch Gemüse. Gärtner aber sind geizig, Köche verschwenden, und deshalb müssen wir Köche einen eigenen Küchengarten haben.

Jeden Morgen freue ich mich, wenn ich meine kleine Gärtnerin sehe. Sie ist Französin und heißt Marie. Jeden Morgen sage ich zu ihr: „Mary, Mary, quite contrary, how does your garden grow?“ Meine Präsidentin sieht peinlich darauf, daß jeder westlichen Großmacht ihr Recht wird, und ich bemühe mich, ihr darin zu gleichen. Haben wir beiden uns einmal begrüßt, dann sprechen wir Esperanto miteinander: Ich gebe ihr einen Kuß und sie längt sich bei mir ein. In meinem Garten gibt es viele Kräuter: Schnittlauch, Estragon, Petersilie, Thymian, Rosmarin, Liebstöckel, Majoran, Zitronenmelisse, Pimpernell und Trittmamsell, dazu Zwiebeln, Dill, Lauch und Pfefferkraut; auch Möhren und Sellerie für die Suppe. In einer Ecke für sich allein stehen die Salate: Lattich, Brunnenkresse, Eskarol-, Endivien-, Feld- und Kopfsalat. Mitten hinein in diese schöne Wildnis habe ich einen antiken Torso gestellt, einen weiblichen, der ein wenig abgerieben ist, weil er aus dem Meere kommt und in der Brandung gelegen hat, und ihm gegenüber einen Wiesenzwerg aus Ton, wie er heute nur noch schwer zu erwerben ist. Unter meinen Besuchern sind leider viele, die ein Examen gemacht haben. Sie verachten den Wiesenzwerg. Ich aber habe ihn deshalb aufgestellt, damit das edelste Prinzip der Kochkunst – meine Präsidentin pflegt hier zu nicken und zu sagen „der Staatskunst“ – sich an ihm manifestiere: das Gesetz, daß nicht Gleiches zu Gleichem, sondern nur Gegensätzliches zu Gegensätzlichem eine Harmonie ergibt. Wer wollte sich etwa unterfangen, hinter einem roten Hummer eine rote Suppe – eine Tomatenbrühe zum Beispiel – servieren zu lassen? Dies hieße wirklich gegen alles verstoßen, was die Küche zur Kunst, vielleicht auch – aber dies ist die Ansicht meiner Präsidentin – den Haufen zum Staate macht.

Gegensätze zur Harmonie vereinigen, danach strebt meine Präsidentin. Sie möchte nicht füllig werden, aber viel essen, imperialistisch sein und sich doch nichts einverleiben. Welche Chance für mich, der ich nur ihr Koch, aber in Wirklichkeit ihr Kanzler bin, denn ihr Wohlbefinden ist der Pegel unserer Innenpolitik, ihre Figur aber einstweilen noch das einzige, was wir in unseren auswärtigen Verhandlungen einzusetzen haben.

Ich weiß genau, welche Verantwortung ich trage. Heute mittag beim zweiten Frühstück – man sagt jetzt Lunch dazu, aber meine Präsidentin beharrt auf dem alten deutschen Ausdruck, er ist gewissermaßen ihre Nationalhymne –, bei diesem zweiten Frühstück also kam es wieder einmal zu einer ernsten Auseinandersetzung zwischen uns: bei der Vorspeise. Es gab eine Bauernpastete. Meine Präsidentin gibt viel Geld aus, aber legt Wert darauf, eine gute Hausfrau zu sein. Deswegen verlangt sie, daß zu einem der Gerichte beim zweiten Frühstück Reste vom vorigen Tag verwandt werden. Wenn sie den blauen Salon betritt – das erste Frühstück wird im weißen Salon, das zweite im blauen und das Diner im runden Turmzimmer serviert –, wenn sie also zum zweiten Frühstück erscheint, stehe ich mit meinen Küchenjungen neben dem Rechaud, mache mit ihnen zusammen eine tiefe Verbeugung, und wenn ich mich aufgerichtet habe und der hölzerne Löffel an meiner großen weißen Mütze noch zittert, sage ich mit lauter Stimme das Gericht vom vorigen Tage an, das zum Reste-Essen benutzt worden ist. Heute sagte ich: „Pastete mit Ente von gestern mittag.“

Die Leute denken immer, Pastete, das ist ein Teig, in den man irgend etwas hineinfüllt. Aber so verhält es sich gar nicht. Wenn man eine Pastete backen will, muß man zuerst ein Pastetengewürz bereiten. Ein Drittel weißer Pfeffer, ein Drittel schwarzer Pfeffer und ein Drittel Thymian, Lorbeer, Zimt und Nelken. Heute habe ich um der Ente willen auch eine Spur Majoran daran getan. Alles zusammen wird in einem Mörser zerstoßen und gut vermischt. Für meine Bauernpastete bereite ich einen einfachen Hefeteig, ich rolle ihn so aus, daß die Pastete nach dem Zusammenfalten die Form eines länglichen Brotes hat. Auf den Teig lege ich die kleingeschnittene Füllung. Zwei Drittel müssen immer fettes Schweinefleisch sein (das weiß meine Präsidentin natürlich nicht). Nur für das übrige Drittel kann man die Reste vom vorigen Tage benutzen. Ich würze, gieße ein großes Glas Kognak über die Füllung, schließe die Pastete und backe sie im Ofen goldgelb. Dann kommt sie aber noch nicht auf den Tisch, sie ist viel zu heiß. Wie die Bauern in der Bretagne stelle ich sie zum Abkühlen unter ein Plumeau (auch das weiß meine Präsidentin nicht).