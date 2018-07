Wer wissen will, wo wirklich wertvolle wirtschaftliche Wünsche wachsen, der muß ja wohl (nach dem klassischen Ausspruch, dem Stefan George seine einzigartige Popularität verdankt!) „dem Volk aufs Maul schauen“. Denn was hört er da, die Hand am Puls des Karnevals, zu Köln am Rhein? Hoch klingt das Lied, vom braven Leierkastenmann gesungen:

Ich bin den ganzen Tag am Überlegen, wie komm’ ich bloß zu andrer Leute Geld? Ich möcht’ mich wie der Vanderbilt bewegen und alles kaufen, was mir grad gefällt...

Daraus lassen sich zwanglos die Prinzipien, nach denen ein Wirtschaftsminister des närrischen Zeitalters verfahren muß, entwickeln.

Und zwar gibt es hier, wie überall, wenn man die kritische Sonde der Text-Exegese, zur Anlegung bringt, nur zwei Möglichkeiten. Nämlich erstlich (a): der Konsument muß mehr Geld in die Hand bekommen, damit er, gleich Vanderbilt, alles kaufen, also die Wirtschaft nachhaltig ankurbeln kann. Und ferner (b): es muß dies Geld sonst fehlt der rechte Schwung bei der Sache – abgezweigt werden; es muß folglich aus „andrer Leute“ Verdienst herstammen. Schließlich drittens (c): um die Alternative total abzurunden und zum guten Ende zu bringen: damit der ganze Prozeß reibungslos verläuft, müssen die gemäß der vorstehenden Ausführungen – zu Ziffer b – hinsichtlich ihres Einkommens oder Vermögens Beschnittenen Entschädigung erhalten. Für diesen Entschädigungsanspruch bietet sich der neue Begriff „Beschnittenen-Ausgleich“ an (abgekürzt: BA; auch Besch-Au erscheint zulässig – weil dadurch die Brücke zum Tatbestand der Beschaulichkeit geschlagen wird).

Die gedachte Reform ist verhältnismäßig einfach aufzuziehen, durch eine Kombination zwischen dem freien Spiel der Kräfte einer und der entschlossenen, konsequenten Anwendung demokratischer Prinzipien anderseits. Bekanntlich gibt es mehr Schrippen-Käufer als Bäcker, mehr Gäste als Wirte, mehr Hausfrauen als Ladengeschäfte, mehr Meter als Hausbesitzer und – um nun auch diesen Sektor der Wirtschaft fest ins Auge zu fassen – mehr Aktionäre als Direktoren, mehr Belegschaftsangehörige als Aktionäre. Im Sinne einer Demokratur (dies Wort wurde soeben, in Analogie zu dem bekannten Begriff re-educarmament, von uns geschaffen!) ist es nur konsequent, daß durch parlamentarische Mehrheitsbeschlüsse das Essen und das Trinken, die Kleider, Mäntel, Blusen, ferner die Mieten, energisch heruntergesetzt werden. Die Aktionäre werden die Bezüge der Direktoren kürzen, die Belegschaften die Dividenden ... und so geht das reihum weiter, bis jeder das Geld des andern in seine Tasche stecken kann. Zum Schluß werden diejenigen, die hoffnungslos in der Minderheit sind, im Besch-Au-Verfahren entschädigt, soweit und sooft erforderlich, damit die volkswirtschaftliche Zirkulation recht im Schwünge bleibt und nicht etwa infolge Untragbarsten zum Erliegen kommt.

Was nun das Entschädigungsverfahren anbelangt, so liegt bereits eine sauber ausgewalzte Konzeption hierfür vor. Sie ist keine Faschings-Früh-Frucht, sondern schon in den regenschweren Hundstagen 1950 gereift. Die Erprobung vollzieht sich vorläufig auf den Prüfständen einer unserer leistungsfähigsten Spielbanken – gewissermaßen in Konklave, wie der kreditpolitische Fachausdruck hierfür lautet. Man hofft demnächst, nach erlangter Fabrikationsreife, das Verfahren in die Serienfertigung geben zu können. Ehe es soweit ist, verbietet sich naturgemäß eine detaillierte Darstellung. Nur soviel sei jetzt schon verraten, daß es sich im Prinzip darum handelt, den immer wieder als überaus lästig empfundenen Kapitalmangel dadurch zu beseitigen, daß man den Prozeß der Kapitalschöpfung durch ewige Verzinsung einer fiktiven Schuld auf eine ebenso einfache wie elegante Weise löst. Wenn nämlich regelmäßig Zinsen aufkommen – dann kann man sie ja kapitalisieren! (Vorgeschlagen wurde der Kapitalisierungsfaktor 40, entsprechend einer Verzinsung von 2 1/2 v. H. – man könnte aber wohl unbedenklich auf 80 oder 100 gehen...) Um die Kapitalisierung durchzuführen, braucht man nichts weiter, als eine Bank, die das mit einem Zins ansprach versehene Papier jederzeit zu pari honoriert. Oder: eine Finanzkasse, die solche Papiere zum vollen Nennwert hereinnimmt – etwa zur Begleichung von Steuerschulden oder sonstigen Zahlungsverpflichtungen. Die Sache ist also, im Prinzip, so kindlich-leicht, daß es sich durchaus empfiehlt, das Verfahren durch Zwischenschaltung einiger organisatorischer Glieder noch etwas zu komplizieren, um die alchimistische Note, die hierbei anklingt, nicht gar zu stark im Notendruck erscheinen zu lassen.

Soviel also über unsere künftige Planung nach dem kombinierten Demokratur- und Buchau-Verfahren! Wie auch, auf den betreffenden und auf den betroffenen Sektoren, die Details im einzelnen noch gestaltet werden mögen: soviel ist wohl heute schon sicher, daß wir der allgemeinen Zustimmung breitester Volkskreise gewiß sein können, und daß es nach effektiver Realisierung dieser epochalen Ideen nur das eine Urteil geben wird: .. eine schöne Wirtschaft!“