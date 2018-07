In der Reihe der Hamburger Textil-Mustermessen, die seit nunmehr dreißig Jahren in der Hansestadt abgehalten werden, findet jetzt am 17. und 18. Februar die 45. Textilmesse im Ausstellungspark „Planten un Blomen“ statt. Obwohl diesmal die Messe in drei Hallen untergebracht werden wird, sind die Stände längst vergeben. Dem Textil-Einzelhandel – und nur für ihn ist diese Mustermesse bestimmt – wird sich wieder ein sehr reichhaltiges Angebot bieten. Man darf gespannt sein, wie sich die steigende Entwicklung der Wollpreise auf die Preisgestaltung der in Hamburg angebotenen Waren auswirken wird. – zke.