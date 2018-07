Von Kriegsminister Düsenadmiral

Walter Abendroth

Bekanntlich sind sämtliche Kriege der neueren Geschichte Verteidigungskriege gewesen. Besonders seit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht hätte kein Volk der Erde dazu überredet werden können, Krieg zu führen, wenn es sich nicht von seinen führenden Staatsmännern davon hätte überzeugen lassen, das Opfer eines böswilligen Angriffs zu sein. Da dies auf allen Seiten das gleiche war, erhebt sich die Frage, wo unter diesen Umständen eigentlich der Angreifer jeweils noch herkam. Offenbar war er immer nur eine Imagination, und der erste Schuß wurde von einem abgefeuert, der schlecht geträumt hatte. Bei der hochentwickelten Kunst der modernen Diplomatie, alle möglichen Anlässe begründeter Feindschaft einsichtig und taktvoll aus dem Wege zu räumen, kann es auch gar nicht anders sein. Diese Kunst hat heute einen solchen Grad erreicht, daß – besonders, wenn sich auch noch die Agrotechnik auswirken wird – schlechte Träume und daraus resultierende verhängnisvolle Mißverständnisse, der genannten Art gar nicht mehr vorkommen können, so daß das Zeitalter der Kriege wie jeder rohen Gewalt als endgültig abgeschlossen betrachtet werden darf.

Das Aufgabengebiet des Kriegsministers hat dadurch eine wesentliche Änderung erfahren. Seine Funktion besteht darin: die in der Jugend etwa noch wirksamen atavistischen Anlagen zur brachialen Auseinandersetzung, zu Tumult, Geschrei, Geknalle und sonstiger Ruhestörung innerhalb des für derartige Neigungen zuständigen biologischen Entwicklungsstadiums zur Abreaktion zu bringen. Die Jugend wird daher bis zur Erlangung intellektueller Reife einer vormilitärischen Ausbildung unterzogen, die so gründlich sein muß, daß eine militärische nicht mehr nötig ist. Das Prinzip der Freiwilligkeit ist selbstverständlich.

Der schwächste Punkt der militärischen Erziehung vergangener Zeiten lag darin, daß der Soldat es als eine Ehre ansehen sollte, den diesbezüglichen „Rock“ zu tragen, während ihm zugleich das Ehrgefühl mit allen Mitteln systematisch ausgetrieben wurde, indem er lernen mußte, die gröbsten Beschimpfungen und erniedrigendsten Zumutungen einzustecken „ohne mit der Wimper zu zucken“, also ein Mensch zweiter – nein: nicht mehr zu definierender Klasse zu werden. Im Gegensatz dazu werden in der vormilitärischen Jugendausbildung die Freiwilligen angehalten, jede Ehrenkränkung augenblicklich gebührend zurückzugeben. Zar Verhinderung von Kastenbildung und Chargenhochmut und zum Ausgleich für die Gehorsamspflicht der Untergebenen im Dienst haben außer Dienst die Vorgesetzten den Untergebenen einen betont höflichen Gruß zu erweisen, ohne Anspruch auf Erwiderung.

Die Ausbildung selbst umfaßt außer den altbekannten Exerzitien, die den Jungen soviel Freude machen, Kampfübungen mit Knallfröschen, Wasserspritzen, Dreckschleudern und Stinkbomben. Hauptfach der abschließenden Ernstfallübungen: Deckungsuchen.

Das Ausbildungspersonal rekrutiert sich aus der Minderheit derjenigen, die es auch nach erlangter intellektueller Reife noch nicht lassen können. Auch diese werden indessen spätestens mit dem 40. Lebensjahr in den Stand der Zivilisation versetzt. Ihnen obliegt von da an die Organisation und Pflege der verschiedenen Ortsgruppen der Stammtischgemeinschaft „Zur Er-Erinnerung an meine Dienstzeit“. Ihr Arbeitsgebiet umfaßt auch die (Betreuung des Bild- und Trophäenarchivs, Erfindung und Entwurf neuer Abzeichen, Auszeichnungen und sonstiger konfektioneller Schmucksachen sowie die Herstellung heroischer Gesänge und Weisen zum Gebrauch der dienenden wie der ausgedienten Generation. Als ständige Hymne bleibt traditionsgemäß in Geltung: „Es geht nichts über die Gemütlichkeit.“