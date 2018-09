Während der große Entwicklungsroman im deutschen Sprachbereich seit dem „Grünen Heinrich“ kaum eine gültige Variante aufzuweisen hatte, erfuhr er anderswo immer wieder neue Impulse: in Frankreich durch das fortwirkende Beispiel der „Education sentimentale“ Flauberts; in den USA, wo der genialische Thomas Wolfe um eine autobiographische Lösung bemüht war; in England, wo W. Somerset Maughams Hauptwerk „Of Human Bondage“ fast schon ein klassisches Vorbild ist. Warum blieb dieser meisterliche Roman in Deutschland – abgesehen von einem flüchtigen Auftauchen der Schweizer Ausgabe kurz vor dem zweiten Weltkrieg – unbeachtet? Die offizielle deutsche Ausgabe „Des Menschen Hörigkeit (deutsch von Renate Seiller im Verlag Kurt Desch, München; 780 S., Leinen DM 14,50) hinkt jetzt zwar fünfunddreißig Jahre hinter dem englischen Original her, sie ist aber deshalb nicht weniger verdienstvoll, und sie kommt auch keineswegs zu spät, Wohl werden die Wege und Irrwege des jungen Philip Garey von den Schranken, von den hinderlichen und zu überwindenden Schranken des englischen Puritanismus bestimmt; wohl strauchelt und bewährt sich dieser verwaiste und körperlich behinderte Jüngling im goldenen bürgerlichen Zeitalter, das mit dem ersten Weltkrieg ein bitteres Ende fand. Die epische Kunst Maughams aber bringt es zuwege, daß die zeitlichen, gesellschaftskritischen Bezüge in dieser Education amoureuse nun gleichsam symbolischen Wert besitzen und stellvertretend das menschliche Labyrinth andeuten, in dem sich ein ehrlich strebender Mensch heute ohne einen Ariadne-Faden zurechtfinden muß. So reizvoll im einzelnen die äußeren Etappen sind, die Philip Garey, sich selbst kaum bewußt, erleiden muß – als Mündel eines puritanischen Pfarrers, als Angestellter einer Londoner Faktorei, als Maler in Paris, als Student in Heidelberg, als Angestellter eines Warenhauses, als Famulus in Londoner Spitälern und immer und überall als glückloses Opfer seiner ungeduldigen Triebhaftigkeit – der nachhaltige Akzent dieser Entwicklung liegt nicht auf der Befriedigung eines schwer zu sättigenden Hungers nach Liebe, sondern auf einer melancholischen Verliebtheit in die Liebe: diese kennt viele Gesichter und ist im Grunde die wenig beglückende Verliebtheit in ein Leben, das jenseits der puritanischen Konvention verführerisch lockt.

– Es handelt sich also um den schwierigen, in jeder Entwicklung liegenden Ausgleich eines Mißverhältnisses zur Umwelt, eines Mißverhältnisses, das Garey seiner jugendlichen Unrast verdankt, auch der persönlichen Unfreiheit, die die Gesellschaft ihm aufdrängen will und die er nicht anerkennen mag. Was ein moralisierender Freigeist dem jungen Maler in Paris erklärt, nimmt den inneren Reifeprozeß Gareys vorweg; „Je älter Sie werden, desto klarer wird es Ihnen werden, daß man vor allem den unvermeidlichen Egoismus der Menschheit erkannt haben muß, wenn man die Welt zu einem erträglichen Aufenthalt machen will. Sie verlangen Selbstlosigkeit von den andern, was gleichbedeutend ist mit der unsinnigen Forderung, daß die andern ihre Wünsche den Ihrigen unterordnen. Warum denn? Wenn Sie sich mit der Tatsache abgefunden haben, daß jeder eine Welt für sich ist, werden Sie weniger von Ihren Mitmenschen verlangen.“ Am Ende rückt Garey sich in das rechte Verhältnis zu seiner Umwelt, er verlangt von sich selber mehr als von den andern, und den Reigen der Liebelei beschließt eine würdige Liebe. Schmerzliche Desillusionierung führt zu innerer Festigkeit, und Hingabe wird hier als die ehrenvolle Niederlage eines Mannes verstanden, der schließlich auf die Scheidemünze flüchtiger Siege verzichten kann.

Maughams Verzicht auf psychologische Zergliederungen bedeutet nicht, daß er dem modernen Leser wichtige psychoanalytische Erkenntnisse schuldig bleibt. Aber über den Analytiker triumphiert hier der Epiker: sein psychologisches Wissen ist der Atem, der dem Ton in seiner Hand die Wärme unmittelbaren Lebens gibt.

Hans Georg Brenner