Seit fünfzehn Jahren war Marcel Gerard nun schon Provisor in der Löwen-Apotheke. Er war der Typ eines richtigen Gehilfen, wie man ihn sich nur wünschen kann. Stets war er pünktlich, höflich und zurückhaltend. Von seinem Beruf war er begeistert. Wie man zu sagen pflegt: er war die Seele der Apotheke. Der Inhaber, Herr Dupont, profitierte von diesem Eifer und hatte dadurch eine sehr gute Zeit. Fast nie ließ er sich in der Apotheke sehen, sondern überließ alles seinem Provisor, der sich dadurch einbilden konnte, der Herr zu sein.

Einen Fehler hatte Gerard, unter dem allerdings nur er allein und zwar ziemlich schwer zu leiden hatte. Er war schrecklich furchtsam und feige.Im Winter stand er direkt Qualen aus, wenn er abends im Dunkeln seiner etwas entlegenen Wohnung zustrebte.

An einem Novemberabend war Herr Dupont mit verschiedenen Freunden in den „Goldenen Anker“ gegangen. Wie gewöhnlich hatte er alle Arbeit Gerard überlassen, der noch verschiedene Rezepte zu erledigen hatte. Von der Kirche schlug es bereits 10 Uhr, als Gerard immer noch emsig beschäftigt war.

Das kleine Städtchen, das sich rund um die Kirche gruppierte, machte mit seinen geschlossenen Läden und Fenstern ganz den Eindruck, als ob es schon im tiefsten Schlafe läge. Eine einzelne Laterne an der Straßenecke gab nur einen schwachen Lichtschein, so daß die auf der Scheibe der Apotheke angebrachten Inschriften durch die Ladenbeleuchtung geisterhafte Arabesken auf die gegenüberliegende Mauer warfen. Gerard stampfte mit Eifer in seinem Mörser, als plötzlich ein kurzer, scharfer Laut an der Fensterscheibe ertönte. Ein kalter Schauer lief dem Provisor den Rücken hinab. Er blickte auf. Was sah er? Einen etwa fünfzig Jahre alten Mann, der unbeweglich, die Stirn fest an die Glasscheibe gedrückt, mit hochgeschlagenem Mantelkragen, ganz vertieft in die Lektüre eines Reklameplakates zu sein schien. Die zu beiden Seiten des Mundes herabhängenden Schnurrbartenden wurden vom Novemberwind hin und her geweht.

„Wohl ein neugieriger Fremder! Das Gesicht habe ich doch noch nie gesehen? Es kann keinesfalls ein Hiesiger sein, vielleicht ein Reisender aus dem Hotel zur Post?“ Gerard nahm seine Beschäftigung wieder auf, war aber durch den Zuschauer beunruhigt worden. Immer und immer wieder hob er seinen Kopf, um sich davon zu überzeugen, ob der unheimliche Fremde immer noch da sei.

Gerard fing an, Selbstgespräche zu führen: ‚Ein komischer Kopf, wie er die Zähne fletscht! Er sieht direkt aus wie ein Narr. Er hat strohblonde Haare und ein grünes Gesicht wie ein Ertrunkener ... Das kommt aber doch wohl von den Parfümflaschen im Schaufenster. Warum läuft er noch so spät umher? Worauf wartet er?“

Er schüttete ganz mechanisch die nunmehr zu (einem Pulver zerriebene Masse auf kleine, weißePapierstückchen, wog ab und faltete sie zusammen. Auf die Schachtel klebte er ein Etikett mit der Gebrauchsanweisung. Diese Arbeit hatte immerhin einige Zeit in Anspruch genommen.