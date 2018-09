Wie schreibt man sich reich und glücklich?

Das literarische Leben in Dänemark macht äußerlich einen vielfarbigen Eindruck. Es gibt eine ganze Reihe origineller Schriftsteller, von denen einige auch über die Grenzen des Landes hinauswirken. Die Auflagen in Dänemark selbst sind jedoch niedrig, im allgemeinen nicht höher als 3000 Exemplare.

Turmhoch über diese Vertreter, ernst zu nehmender Literatur ragt der Außenseiter Morten Korch, der seit einer Generation den Markt absolutistisch beherrscht. Die Auflagen seiner Romane gehen in die Hunderttausende, die Helden und Heldinnen seiner Bücher sind im entlegensten Dorf bekannt. Jetzt hat eine Kopenhagener Filmgesellschaft die Rechte für das Gesamtwerk des Autors erworben, und nach dem großen Erfolg, den der erste Versuch, die Verfilmung des Romans „Die roten Pferde“, gehabt hat, wird nun ein Roman nach dem anderen auf der Leinwand erscheinen.

Dieser Athlet der dänischen Literatur hat anläßlich seines jetzigen 75. Geburtstages offenherzige Ausführungen über sich, sein Werk und die „eigentliche“ Literatur gemacht. Er stammt von der Insel Fünen. In Nyborg war er als junger Mann Handlungsgehilfe, eine Tätigkeit, die sich positiv auf seinen späteren Beruf ausgewirkt hat. „Das Schreiben war ein munteres und herrliches Lebenswerk“ sagt er. „Als ich vor 60 Jahren zu schreiben begann (!), setzte ich den Pflug in die Furche eines bestimmten Ackers, und da habe ich in allen Jahren gepflügt: Güte gegenüber den Menschen, der Wille, ihnen Lebensmut zu geben und ihnen das Licht des Lebens zu zeigen...“

Er spricht auch über seinen kleinen Kummer: daß er vom seriösen Schrifttum nie ernst genommen worden ist. „Einige Bibliothekare und einige Kritiker haben ja meine Dichtung zum Gegenstand einer heftigen Kampagne gemacht. Ich sei zu blauäugig und gutgläubig, ich schilderte nicht die Wirklichkeit und sei nicht literarisch wertvoll. Eigentlich sollte ich ja diese bösen und harten Angriffe nicht so schwer nehmen. Meine Bücher werden immer besser verkauft und in viele Sprachen übersetzt, sogar ins Englische. Die Sache ist doch die: vor dem ersten Weltkrieg war die Erde herrlich grün wie blühende Wiesen. Alle Menschen hatten die Lebensauffassung, daß wir gut zueinander sein sollten. Aber nach dem Krieg ist alles anders geworden. Güte wurde etwas Minderwertiges, Kurz und gut: meine Lebensauffassung ist die, daß wir Menschen in unserem Streben nach Glück dieses Ziel nur erreichen, wenn wir Wasser für die anderen tragen. Der Weg zum Glück besteht darin, daß man versucht, sich ein gutes Heim und eine glückliche Ehe zu schaffen, und das können wir ja fast alle, wenn wir wirklich wollen... Von Scheidungen und dem Austauschen von Frauen halte ich nichts.“ –

In einem Punkt hat Morten Korch jedenfalls die Realitäten bedeutend richtiger eingeschätzt als die Kollegen von der ernsthaften Literatur: seine Einnahmen sind die weitaus höchsten im ganzen Norden. P. Bn.