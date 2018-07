Der amerikanische Hochkommissar McCloy und der Oberkommandierende der US-Streitkräfte in Europa, General Handy, haben nach langer eingehender Überprüfung der Urteile über die in Landsberg Inhaftierten große Strafmilderungen verfügt: Von 28 zum Tode verurteilten Häftlingen sind 21 begnadigt worden; ferner wurde eine ganze Reihe von Zuchthaus- und Gefängnisstrafen verkürzt. Dies ist die augenblickliche Situation im Falle Landsberg.

Revision oder Gnade war die Frage. Die eindeutige Antwort von McCloy und Handy lautete: Gnade. Für uns steht dabei außer Zweifel, daß diese beiden Männer in hohem Verantwortungsbewußtsein und nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Man möge uns aber trotzdem recht verstehen, wenn wir mit der getroffenen Entscheidung nicht ganz zufrieden sind. Es handelt sich nicht darum – und soviel Integrität sollte das gegenwärtig in dieser Frage sehr stark opponierende Ausland den protestierenden, meist sogar im Antifaschismus bewährten Organisationen und Persönlichkeiten ruhig zutrauen – daß wir Deutschen meinen, erwiesenes Unrecht sollte straffrei bleiben. Es handelt sich vielmehr darum, daß das Unrecht in einigen Fällen als nicht erwiesen anzusehen ist; außerdem glauben wir, daß die langjährigen seelischen Folterungen der Todeskandidaten eine unerhörte Grausamkeit darstellen. Muß es uns nicht angesichts dieser Tatsache um Prinzipien gehen? Um die Prinzipien der Menschlichkeit, wegen deren Mißachtung doch diese Menschen verurteilt sind!

So hat im Malmédy-Prozeß 1946 die mangelhafte Beweisführung zur Verurteilung der Angeklagten auf Grund erpreßter Aussagen geführt; dann folgte 1948 eine Revision, in der es ein zweites Mal der Verteidigung oblag, die Unschuld der Angeklagten zu beweisen. Und wer sich einmal mit den vielen Protokollen, eidesstattlichen Aussagen und mit den Ausführungen amerikanischer Persönlichkeiten – unter anderem mit denen des Hauptverteidigers im Malmedy-Prozeß, Mr. Everett – vertraut gemacht hat, der erschauert vor der erschütternden Widerlichkeit seelischer Folterungen, die zu den belastenden Aussagen führten. Aber wir erzählen damit nichts Neues und Sensationelles. Es sind diese Dinge schon oft erörtert worden, und sie haben ja auch zu jenem Revisionsgutachten amerikanischer Juristen geführt, in dem dargelegt ist, daß von den gefällten Urteilen sich fast keines aufrecht erhalten ließe. Wurde im Revisionsverfahren auch anerkannt, daß dem ursprünglichen Verfahren insgesamt gesetzwidrige Methoden zugrunde lagen, so blieben doch die Folgen der Erkenntnis aus, nämlich: das Urteil völlig aufzuheben und ein neues Verfahren einzuleiten. Dies aber hätte dann wenigstens die Konsequenz der gegenwärtigen Revision sein müssen, auf die auch die Inhaftierten von Werl und Wittlich Anspruch haben.

Ein weiterer Punkt, der uns Sorge macht, ist die Tatsache, daß die Todeskandidaten von Landsberg jahrelang in Unwissenheit über ihr Schicksal leben mußten, ein Zustand, der es heute billigerweise verbieten dürfte, diese Urteile noch zu vollstrecken; denn in der Bundesrepublik wurde die Todesstrafe abgeschafft. McCloy begründet die viereinhalbjährige Verschiebung der verhängten Todesurteile damit, daß eine „fortgesetzte und organisierte Flut von Anschuldigungen und Behauptungen zur Diskreditierung des Prozesses (von Malmedy) und wiederholte Überprüfungen und Untersuchungen“ diese Zeit erforderlich gemacht haben. – Wir Deutsche haben nichts gegen äußerste Sorgfalt der Entscheidung. Doch ist es nun zu spät zum Töten, auch zu spät, die wirklich Schuldigen zu töten. D. B.