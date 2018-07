R. K. N. Paris, Anfang Februar Die Konjunkturwende, die der Koreakrieg und die beginnende Rüstung der atlantischen Staaten bewirkte, hat sich auch in Frankreich sehr fühlbar gemacht und besonders die wirtschaftliche Entwicklung des zweiten Halbjahrs 1950 beeinflußt. Frankreichs Außenhandel, 1949 mit 142,4 Mrd. passiv (Einfuhren 926,3 und Ausfuhren 783,9), ist im Vorjahr bei Einfuhren im Werte von 1072,7 und Ausfuhren im Werte von 107-2,6 nur noch mit 0,1 Mrd. passiv gewesen. Ei war also praktisch ausgeglichen, wobei sich der Export in die Dollarzone im zweiten Halbjahr gegenüber den ersten sechs Monaten ungefähr verdoppelt hat. Er betrifft maßgeblich Stahl und ist offensichtlich durch die koreanischen Ereignisse und ihre Folgen stimuliert. Der Export in den Dollarraum deckt heute schon zwei Drittel der Importe von dort, während der Export in das Sterlinggebiet erst 55 v. H. zu decken vermag und die Differenz durch unsichtbare Ausfuhren (Fremdenverkehr) bereinigt werden muß.

Frankreichs großer Vorteil ist es, daß es über strategische Rohstoffe – Bauxit und Eisenerz und, in seinen überseeischen Gebieten, auch Phosphate und verschiedene Stahlhärtungsmetalle – verfügt. Vor allem wurde Nordafrika mit seinen reichen Erzvorkommen jetzt noch wichtiger. Frankreichs Nachteil aber ist, daß es die durch Rohstoffhortung der Großmächte bewirkte Hausse für Rohwolle, Zinn und Häute hinnehmen müßte, die sich erheblich auf die Detailpreise auswirkte. Auf dem Lebensmittelgebiet ist es der Regierung gelungen, eine Preisinflation mit bemerkenswertem Erfolg zu verzögern, wobei die sehr guten Ernten mithalfen. Doch die importierten Rohstoffe sind allen Bewegungen der Weltmarktpreise gefolgt. Neben dieser Verteuerung der Lebenskosten gibt es aber zu Bedenken Anlaß, daß sich im Außenhandel immer deutlicher eine Verlagerung des Schwergewichts der Exporte von Fertigwaren zu Rohstoffen abzeichnet: eine kaum vermeidbare Folge der internationalen Rohstoffhortung.

Immer wieder muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß zu einer besonderen Freude kein Anlaß besteht, weil die Verbesserung der Außenhandelsbilanz nur eine Folge der für Frankreich’ verbesserten Weltmarktlage ist und nicht einer gesteigerten industriellen Leistung entspringt. Die vielfach noch ungenügende technische Ausrüstung der Betriebe, die deshalb zu geringe Produktivität, ein weitgehend funktionsloser Handel und eine Verbandskalkulation der Preise, der man vorwirft, daß sie oft auf die Stützung unrentabler. Betriebe abgestellt ist, wurde auch im Vorjahre bemängelt. Nimmt man noch die wirtschaftliche Problematik hinzu, die sich aus den großen Militärausgaben und der entsprechend angezogenen Steuerschraube ergibt, dann wird es klar, daß das Land von einer wirtschaftlichen Hurrastimmung“ immer noch weit entfernt ist. Für die nächste Zeit wird mit einer wesentlichen Steigerung der Preise der meisten Industrieartikel und einer zehnprozentigen Lohnerhöhung gerechnet, die ernstes Menetekel einer Inflation sind. Die abermals drohende Schere zwischen Preisen und Löhnen gibt zu ernsten Besorgnissen Anlaß. Es ist kaum daran zu zweifeln, daß das Jahr 1951 wirtschaftlich und damit sozial für das Land schwierig werden wird.