Finnlands neues Kabinett hat mit der Arbeit begönnen. Zwar blieben der Leiter der Agrarierpartei, Dr. Kekkonen, als Ministerpräsident, der Finnland-Schwede Gartz als Außenminister und der Agrarier Heljas als Erziehungsminister. Aber alle anderen Ministerposten sind nun durch andere Männer besetzt. Das neue Kabinett besteht aus sieben Agrariern, sieben Sozialdemokraten, zwei Vertretern der Schwedischen Volkspartei und einem Mitglied der liberalen Fortschrittspartei, Längst war im Parlament eine Zusammenarbeit der Agrarier und der Sozialdemokraten eine zwingende Notwendigkeit geworden, nachdem diese beiden starken Machtfaktoren zehn Monate lang einander bekämpft hatten. Das Jahr 1950 war eines der dunkelsten in Finnlands Geschichte, weil die Sozialdemokraten rücksichtslos die bürgerliche Regierung durch Streiks bekämpften. Das Land war am Rand des ökonomischen Bürgerkrieges.

Paasikivis alter Gedanke, die Kommunisten zur Mitarbeit in der Regierung einzuladen – wie dies auch Dr. Kekkonen aus außenpolitischen Gründen gern gesehen hätte –, stieß auf härtesten Widerstand der Sozialdemokraten, Ob die Regierungsbildung – außenpolitische Komplikationen zur Folge haben wird, ist schwer zu sagen. Wohl spricht die kommunistische Presse in Finnland bereits von einer „antisowjetischen, ultrakapitalistischen, ökonomischen Wallstreetpolitik“, aber die Finnen meinen; das besage gar nichts. Sie sind Kritik aus dem Kreml gewohnt... Fest steht allerdings, daß die kommunistische Aktivität in Finnland von Tag zu Tag wächst. Denn die Kommunisten sind nicht gewillt, den Ausschluß aus der Regierung kampflos hinzunehmen.

Im März sollen neue Wahlen in den Gewerkschaften stattfinden, und der gut organisierte kommunistische Parteiapparat ist bereit, dabei seine Vorteile aus dem ökonomischen Krisenzustand des Landes zu ziehen. Die Kommunisten konzentrieren sich besonders darauf,die Macht im größten Metallarbeiterverband, zu die Sozialdemokraten bei nur eine knappe Mehrheit gewannen. „Solange die Kommunisten einen so günstigen Boden für ihre Kampfmethoden haben wie bisher, ist die Demokratie in Gefahr“, erklärte der ehemalige sozialdemokratische Ministerpräsident Fagerholm.

Der stärkste Mann in der Regierung ist ohne Zweifel Dr. Kekkonen. Er ist der erste nichtkommunistische Ministerpräsident in Finnland, der – ganz im Gegensatz zu Fagerholm – auf gutem Fuß mit den Männern im Kreml steht. Er Rat das finnisch-sowjetische Handelsabkommen zustande gebracht. Obwohl es Leute gibt – sogar innerhalb der neuen Regierung –, die ihn einen „Machiavelli“ nennen, ist er ein zuverlässiger Demokrat; sonst hätte er nie seine erbittertsten innenpolitischen Gegner, die Sozialdemokraten, in seine Regierung aufgenommen.

Was ihm die größte Sorge macht, ist die Tatsache, daß das finnische Staatsbudget noch zwei Jahre lang von den Reparationsforderungen der Sowjetunion in Anspruch genommen wird und daß noch immer ein großer Teil des finnischen Exports nach der Sowjetunion geht. Dabei leben die Finnen unter einem fast unerträglich erscheinenden seelischen Druck. Nicht nur, daß sie, die gegen die Sowjetunion gekämpft haben, heute dem kommunistischen Block angeschlossen sind und nach dem Freundschaftspakt von 1948 auf jede Art westlicher Orientierung, auf Aufrüstung und Selbstverteidigung verzichten müssen – sie müssen im Falle eines Angriffes auf die Sowjetunion sogar Waffenbrüderschaft leisten. Es sieht sehr ernst aus in Finnland. Die Armut ist groß, die Prozentzahl der Kommunisten viel größer als in anderen nordischen Ländern. Aber immer noch sind Glaubenskräfte im finnischen Volke. Die Finnen wissen aus Erfahrung, daß Angst der beste Verbündete eines Gegners ist, die gefährlichste und älteste „Fünfte Kolonne“ der Welt, Und in dieser Hinsicht ist die Zusammensetzung der neuen Regierung sehr bedeutsam: In Finnland will die Demokratie noch einmal einmütig für ihre Existenz kämpfen, die in unheimlicher Weise von der Inflation und ihrer Begleiterscheinung, dem Defätismus, bedroht ist. Waffenlos leben die Firmen unter neuen demütigenden Verhältnissen, waffenlos, aber nicht mutlos, preisgegeben, aber nicht stumpf, Engdahl-Thygesen