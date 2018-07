Einen gelungenen Beitrag zur Frage der Public Relations (nach innen und nach außen) hat jetzt der deutsche Kohlenbergbau in Form einer mit Bildern, Kurven und Texten bunt gemischten kleinen Broschüre herausgebracht. 450 000 Arbeiter werden mit ihren Familien in sympathischer Weise angesprochen, und 1 bis 1 1/2 Millionen Menschen im Kohlenpott können einmal weiter sehen, als es ihr eigener Arbeitsplatz, ihr Schacht, ihre Bergarbeitersiedlung sonst ermöglichen. Die DKBL hat in dem „Geschäftsbericht für Arbeitnehmer“ zusammen mit der Industriegewerkschaft Bergbau in ansprechender Form den ganzen Lebenskreis vom Neubergmann bis zur europäischen Zusammenarbeit dargestellt und praktisch einen Jahresbericht über die Kohle in 1950 geschrieben, wie er leider in Deutschland – ganz im Gegensatz zu Amerika – fast einmalig ist. j.r.

Ihre Ergänzung erfährt diese „Kriegsfolgenkarte“ durch einen 142 Seiten starken Zahlennach weis (auf Landkartenpapier 12,– DM).

Mit großer Sorgfalt hat die Norddeutsche Bank in Hamburg, Hamburg 11. Alter Wall 37–53, ihre Sammelmappe „Wissenswertes über den Außenhandel“ einer vollständigen Neubearbeitung unterzogen.

„Der Steuersparer“ heißt eine allgemeinverständliche Darstellung aller Steuerersparnis- und Abzugsmöglichkeiten, die in Lose-Blatt-Form im Wilhelm-Stollfuß-Verlag, Bonn, herauskam.