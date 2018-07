DIE ZEIT

Stalin dehnte die zeitlichen Grenzen der Sowjetgeschichte um 1500 bis 2000 Jahre aus.“ Dieser Satz wirkt, als ob er einer Parodie entnommen wäre. Die sowjetische Historikerin Pankratowa meint ihn aber ganz ernst. Und wirklich: er ist keine Übertreibung. Stalin hat getan, was noch kein Diktator vor ihm wagte: er hat den Ursprung des Staates, den er beherrscht, bis auf das dritte vorchristliche Jahrtausend zurückverlegt. Die Sowjetunion besteht, laut seinem Befehl, nicht etwa erst seit 1917, sondern schon seit früher Vorzeit, und mit Lenins Oktoberrevolution beginnt nur ein neuer Abschnitt der Gesamtgeschichte jenes Gebietes, in dem heute die Sowjets regieren. Die Skythen, die Urslawen, die Tataren der Goldenen Horde – sie alle waren schon Sowjetvölker. Vor den Sowjets mußten Darius und Alexander, die byzantinischen Kaiser, der Schwedenkönig Karl XII. und Napoleon zurückweichen; sowjetische Seefahrer entdeckten Alaska, sowjetische Wissenschaftler erfanden Telefon und Flugzeug.

Tollheit? Nein, Methode. Der Stalinismus ist, wie man weiß, eine Legierung von Marxismus und Ultranationalismus. Eine Legierung, nicht eine Verbindung. Denn die Elemente haben keine Wahlverwandtschaft zueinander: der Marxismus sieht die Völker nur als „Fälle“ der Klassenkampfstadien an, der Nationalismus die gesellschaftlichen Kämpfe nur als Phasen der Volksentwicklung. Bringt man, wie Stalin, beides zusammen, so entsteht eine absurde Kombination: das Land, in dem der Marxismus herrscht, wird zum Land des auserwählten Volkes. Während Marx, Engels und Lenin sich die Weltrevolution als internationales Geschehen vorstellten, wird sie für Stalin zum Sieg der von Anbeginn an für die Herrschaft prädestinierten Nation.

Mit welcher Konsequenz diese Umschaltung vorgenommen wurde, davon ist im Westen noch wenig bekannt. Er wurde im Krieg und nachher von den ebenso robusten wie sentimentalen Formen des Sowjetpatriotismus überrascht und überspielt. Tatsächlich liegt das Datum der Umschaltung wesentlich früher: am 16. Mai 1934 erließ Stalin das Dekret über den Geschichtsunterricht, das den bisherigen offiziellen Sowjethistoriker Pokrowskij verdammte und an Stelle des marxistischen, also antifeudalen und antimonarchischen Aspekts auf die russische Geschichte die Berücksichtigung aller Vorstufen der Oktoberrevolution in der gesamten Sowjetunion vorschrieb. Damit begann die Umwertung der Zarenpersönlichkeiten, die Ehrenrettung Iwans des Schrecklichen, die Polemik gegen die Überlegenheit des Westens und die Verkündung der sowjetischen Völker als der Völkerelite.

Klaus Mehnert ist diesem Prozeß in einer vortrefflichen Schrift („Weltrevolution durch Weltgeschichte“, Holzner – Verlag, Kitzingen/Main, Schriften der Deutschen Europa Akademie, Heft 9) nachgegangen und hat gezeigt, daß die Hervortreibung des nationalistischen Prinzips die Antwort auf die Drohung war, die Hitler 1934 darstellte. Eine ungemein folgerichtige und wirksame Antwort. Sie hat Stalin, in den Augen seiner Völker, zum Herrn der Weltgeschichte gemacht. C. E. L.