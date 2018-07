Inhalt Seite 1 — Im Kohlenhof stehen sie wieder Schlange Seite 2 Auf einer Seite lesen

Du dritt stehen sie in der Schlange. Vorne die Großmutter, In der Mitte der 13jährige Hans. Und am Ende die Mutter. Zu dritt stehen sie in der Schlange, offiziell kennen sie sich nicht und schauen auf den immer weniger werdenden Berg Briketts. Wenn sie Glück haben, bringen sie heute alle drei zusammen anderthalb Zentner nach Hause. Das heißt Wärme für zwei Wochen; das heißt Wärme zum erstenmal seit zwei Monaten.

Einen halben Zentner pro Kopf teilt der Mann an der Waage aus. Einen halben Zentner wie zu Reichsmarkzeiten gegen abgezähltes Geld und nur in mitgebrachte Säcke oder Gefäße. Weh’ dem, der das nicht hat! „Die Alliierten sind schuld“, sagt ein Mann in der Lederjacke neben der Mutter. Er meint die Kohlen, nicht das abgezählte Geld und die Gefäße.

„Aber wenigstens gibt es noch keine Stammkarten wieder“, antwortet erleichtert die Mutter. Sie denkt an die Großmutter vorn und den Hans in der Mitte. Wenn es Stammkarten gäbe, würden die beiden vergeblich anstehen.

„Wäre besser, es gäbe Karten, dann hätten wenigstens alle das gleiche.“ Der Schlangenschwanz sieht sich um. Eine Neuhinzugekommene ist es, die so spricht. Ihre Augen unter dem abgetragenen Kopftuch suchen nach Widerspruch. Aber dazu ist es viel zu kalt. Der Schlangenschwanz windet sich wieder in die alte Richtung, rückt weiter, alle schauen auf den schrumpfenden schwarzen Berg. Drei Jahre lang haben die Menschen die Schlange nicht gekannt. Sie hatten sie beinahe vergessen. Nun ist sie wieder da. Im Kohlenhof. Und ohne Widerspruch haben die Menschen sich wieder eingereiht.

*

„Kohlenschwemme“ hieß es im Sommer. Kohle war da im Überfluß. Die Lager barsten fast. Kaufabschlüsse waren nur schwer zustande Zu bringen. „Kein Hamburger wäre früher verreist“, meint der Angestellte im Kontor, „bevor er seine Kohlen im Keller gehabt hätte.“ Im vorigen Jahr würde das anders. Die Leute bauten, reisten, kauften Möbel, Kleider, Autos und trugen ihr Geld in alle möglichen Läden. Nur zum Kohlenhändler nicht. Denn Kohle gab es ja genug, und alle dachten, die Kohlenhändler würden sich auch im Winter noch die Lippen lecken nach jedem Auftrag. Da kam die Korea-Krise, da kam der allgemeine Wirtschaftsschock, und alles war vorüber. Selbst die im Sommer abgeschlossenen Lieferungsverträge konnten oft nur noch zu einem Viertel erfüllt werden. Wer später bestellt hatte, dem ging es schlecht. Wer gar nicht bestellt hatte, weil er kein Geld besaß, der steht heute Schlange und friert...

Die Großmutter hat ihr abgezähltes Geld abgegeben und in ihre zwei Körbe je 25 Pfund Briketts bekommen. Hilflos sieht sie sich um. Sie kann nicht beide Körbe zur gleichen Zeit haben, Hans und die Mutter sehen in die Luft. Sie dürfen sie ja nicht kennen. Und wie käme ein Fremder dazu, einer alten Frau zu helfen, und dafür noch seinen Platz in der Schlange aufzugeben? Das wäre sofort verdächtig.