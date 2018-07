Vor 86 Jahren war es, als in Mannheim die Badische Anilin- & Soda-Fabrik gegründet werden sollte. Aber die Stadtväter Mannheims, das übrigens mit bewundernswertem Eifer aus seinem grausamen Bombenschutt neu erstellt, waren dagegen: ekelerregende Gase einer chemischen Fabrik wären für die Mannheimer Nasen nichts! Die Guten konnten nicht ahnen, daß das gegenüberliegende Ludwigshafen weniger kleinbürgerlich dachte. Sehr schnell hatte nun in Ludwigshafen. unmittelbar am Rhein, dem Unternehmen das notwendige Gelände überlassen. Vielleicht aber wußte man im Ludwigshafener Rathaus – dann wäre es ein wirklich gelungener Streich – etwas mehr von der üblichen Windrichtung. Denn schließlich wehen die „Düfte“ der BASF nun schon seit 86 Jahren über das Wasser des Rheins nach Mannheim, obwohl die Fabriken in Ludwigshafen stehen. Heute umfaßt das Werk ein Gelände von 6,5 km Länge bei 1,5 km größter Breite und beschäftigt 24 000 Menschen. 30 000 waren es vor dem Kriege. Und weil die handelsgerichtliche Eintragung in Mannheim erfolgt war, heißt dieses Werk noch immer Badische Anilin & Soda-Fabrik, obwohl es in der Pfalz liegt ...

Ungewöhnlich war die Entwicklung dieses Betriebes, der zu den führenden Unternehmungen der deutschen chemischen Industrie gehört. Und ungewöhnlich sind auch die Leistungen und damit die Erfolge. In den modernen, lichten und sauberen Fabrikanlagen – langsam nur lassen sich die harten Folgen der Bombenteppiche, der Demontagen und der schweren Explosion des Jahres 1948 überwinden – entsteht eine Fülle von Produkten aus sämtlichen Gebieten des chemischen Schaffens: chemische Vorprodukte, wie Schwefelsäure, Chlor, Natronlauge, Aluminiumchlorid und synthetisches Ammoniak, aus dem neben technischen Stickstoffverbindungen im Jahr etwa 600 000 t verschiedener Düngemittelsorten fabriziert werden. Außerdem aber werden noch Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel hergestellt. In anderen Abteilungen entstehen Kunstharze und Lösungsmittel für die Lackindustrie, Kunststoffe für Telefon- und Raciogehäuse, elektrotechnisches Material, Knöpfe und Verpackungsmaterial, ferner Kunstfasern aus Zellulose, vollsynthetische Fasern sowie Vorprodukte für die weiteren chemischen Fertigungen: Phtalsaure für Weichmacher, Vorprodukte der Gummiindustrie und pharmazeutischen Industrie, Waschrohstoffe, Textilhilfsstoffe und – last not least – die Farbstoffe, denn schließlich sind von den 3500 Verkaufsprodukten der BASF allein 1400 Farbstoffe.

Dieser hohe Anteil hat seine besondere Bedeutung: die Badische Anilin-& Soda-Fabrik ist die Geburtsstätte der weltbekannten Indanthren-Farbstoffe, erfunden von dem BASF-Chemiker Dr. René Bohn und am 6. Februar 1901 zum Patent angemeldet. In diesen Tagen kann Indanthren also seinen 50. Geburtstag feiern. Unter DRP 129 845 hatte es seinen Siegeszug durch die Welt begonnen. Endlich war der Farbstoff erfunden, der sich als licht- und wetterecht erwies, jede Wäsche überstand und selbst das Leben der Faser überdauerte. Heute dient Indanthren in erster Linie zum Färben und Bedrucken von Baumwollerzeugnissen, es findet aber auch Anwendung auf Zellwolle, Reyon und Leinen. Von den 1400 Farbstoffen gehören rund 60 zur Indanthren-Gruppe. Und gemeinsam mit der Indanthren-Produktion der anderen Werke der früheren I. G., also Leverkusen, Hoechst und Mainkur, besteht das deutsche Indanthren-Sortiment aus einer bunten Palette von 100 der schönsten Farbstoffe. Indessen aber haben auch Teerfarbenfabriken in Frankreich, Italien, Großbritannien, der Schweiz, der Tschechei, den USA und Japan die Fabrikation dieser Farbstoffe aufgenommen.

Allein die BASF setzt von ihren Indanthren-Farbstoffen im Jahr 300 t zum Preise von über 40 4 je kg um. Vom Gesamtumsatz des Werkes – er liegt nominal um 35 v. H. über 1938 – machen die Farben 25 v. H. aus; davon wird die Hälfte von Indanthren-Farbstoffen gestellt, Besonders hoch ist auch ihr Exportanteil: wenn vom Umsatz der BASF wieder 30 bis 35 v. H. exportiert werden, so entfallen davon 50 v. H. auf die Farbstoffe. Das war nicht immer so: bis zum Jahre 1948 war Frankreich, in dessen Besatzungszone das Werk liegt, einziger BASF-Export-„Kunde“...

Die weitere Entwicklung der Indanthren-Farbstoffe, die der junge Engländer W. H. Perkin 1856 mit der zufälligen Erfindung eines Anilin-Farbstoffes einleitete, (womit also die Alleinherrschaft der Naturfarbstoffe beendet war), ist noch lange nicht abgeschlossen. Seit Kriegsende sind in der BASF schon sechs neue Indanthren-Farben hergestellt worden. Und mit Zähigkeit arbeiten die Wissenschaftler dieses auch in sozialer Hinsicht vorbildlichen Unternehmens weiter an ihrer Aufgabe; denn niemals wird die volkswirtschaftliche Bedeutung echtfarbiger Textilien geringer werden: bedeutet doch die erheblich verlängerte Lebensdauer der einzelnen Textilien für den Verbraucher eine beträchtliche Verbilligung. Für den Staat aber stellt Indanthren eine Minderung der Rohstoffeinfuhren und damit eine nicht zu unterschätzende Devisenersparnis dar. Daran sollten unsere Hausfrauen denken, wenn sie das orangerote „I“, das Symbol von Indanthren, auf Kleiderstoffen, Wäsche-, Dekorations- oder Möbelstoffen, Bade- und Strandkleidung oder Frottiertüchern finden. Es lohnt sich wirklich! Willy Wenzke