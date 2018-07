Auch in diesem Jahr ist das Ausstellungsprogramm in den Berliner Messehallen am Funkturm recht vielseitig. Nach der sehenswerten „Grünen Woche“, die vom 3. bis 11. Februar den Anschluß an ihre Vorkriegsveranstaltungen zu gewinnen sucht, folgt vom 6. bis 15. April die Deutsche Sportausstellung und vom 4. bis 14 Mai eine große Gastwirts- und Konditorenmesse In der Zeit vom 6. bis 16. September werden die Messehallen dann eine Internationale Automobilschau beherbergen, während für die Zeit vom 6. bis 21. Oktober wieder eine eindrucksvolle Industrieausstellung folgen wird. Hier wird man in diesem Jahr die Gruppen Textil- und Bekleidungsindustrie und wahrscheinlich auch die der eisenschaffenden Industrie ausfallen lassen, um dafür die Nahrungsmittelindustrie und den Bergbau aufzunehmen, sowie den Maschinenbau und die chemische Industrie stärker zu berücksichtigen. Zwei Hallen des Ausstellungsgeländes werden ab April eine permanente Exportausstellung der Berliner Industrie aufnehmen.

Es steht schon jetzt fest, daß dieses vielfältige Berliner Ausstellungs-Programm aus Westdeutschland und aus dem Auslande zahlreiche Besucher nach Berlin führen wird Vor dem Kriege hieß es in den Berliner Werbeprospekten: Jeder einmal in Berlin! – Warum sollte dieses Wort nicht auch für 1951 Gültigkeit haben? – Also: auf nach Berlin! we.