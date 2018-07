In Bremen stieg eine junge Dame zu mir ins Abteil. Da sie nicht mein Typ war, sprachen wir von Politik "Der kommende Krieg", sagte sie, "wird in den chemischen Laboratorien entschieden!" Und dann setzte sie mir mit großer Zungenfertigkeit auseinander, warum und wieso das der Fall sein würde. Sie war eine Studentin der Chemie, und ihre Brillengläser funkelten in schönem Berufsstolz.

"Und was halten Sie vom Kommunismus?" fragte ich.

Sie winkte ab "Als Ideologie total erledigt", konstatierte sie, "denken Sie nur an die letzten Wahlen in den einzelnen europäischen Ländern. Nein", fuhr sie heftig fort, obwohl ich ihr gar nicht widersprochen hatte, "die Situation ist einfach so:Die Technik hat die Voraussetzungen für eine global herrschende Weltmacht geschaffen, und diese Möglichkeit drängt zur Realisierung. Das ist der eigentliche Sinn des nächsten Krieges!" Als ich noch immer schwieg, wie zerschmettert von so viel sibyllinischer Selbstsicherheit, glomm ein Funke weiblichen Mitgefühls in Ihren Augen auf, und milder setzte sie hinzu: "Und wenn Sie wirklich die kommunistische Idee als Aktivum für den Osten einsetzen wollen, dann haben wir im Westen die Demokratie und das Christentum In Osnabrück stieg sie aus. Ein älterer Herr in hochgeschlossenem diumklem Mantel und schwarzem Pastorenhut holte sie am Bahnsteig ab. Ich fuhr weiter bis Bentheim. Mag sein, daß der Anblick des geistlichen Herrn diese Assoziation ausgelöst hatte, aber unwillkürlich fiel mir das Bibelwort ein: Sag nicht, wir haben Abraham zum Vater — Mein Reiseziel war Neu Gnadenfeld. Es war eine Fahrt ins Blaue. Der alerte junge Mann auf dem Hamburger Reisebüro hatte vergebens all seine Kursbücher gewälzt und schließlich ebenso fruchtlos das dickleibige Ortslexikon zu Rate gezogen: Neu Gnadenfeld war in keinem Buch und auf keiner Landkarte zu finden. Es lag irgendwo unter dein weiten Himmel des Emslandes, in der Grafschaft Bf Und ich wußte auch, d, aus dem Osten vermehr gesiedelt hatten; Flucht gewagt hatten, gemeinsai.

im Moor Brüder Versuch Brüderi Elend jens ein dachte er von jenem verborgenen Reich entdecken, jn dem Augustin in seiner civitas dei sprach. Denn ich war keineswegs so überzeugt wie meine jugendliche Reisegefährtin, daß wir im Westen "das Christentum" hätten.

"Um zu verstehen, was Neu Gnadenfeld ist, muß man wissen, was früher hier war", sagt der Prediger "Als ich herkam, schien mirs fast wie ein Stück verfluchter Erde Wir stehen auf dem Rüssen Kirchhof im Südosten der Siedlung. Vor uns dehnt sich das Moor bis zum Horizont, eine endlose Fläche in braunen und fahlgrünen Tönen, nur von einzelnen Baumgruppen unterbrochen, eine Landschaft von schwermütiger Monotonie, über der sich hoch und dennoch Mckelos ei dunBt% graufer Himmel wölbt. Die hellroten Dächer der eben fertigen Siedlungshäuser und die schimmernden Gerippe der Dachsparren auf den Neubauten sind die einzigen grelleren Farbflecke. Um uns her aber liegen in ihren Gräbern die toten Russen. Niemand weiß, wie viele. 500 sagen die einen, 5000 die anderen, Gezählt wurden sie nicht, es sind Massengräber, manche schmal, fast wie ein normales Grab, andere beinahe quadratisch; auf jedem aber, mit Moos auf der flachen Erde ausgelegt, das russische Andreas Kreuz mit den zwei Querbslken. Ein Andreas Kreuz aus schwarz verwittertem Gebälk ragt auch am Ende des Friedihofs auf, am anderen aber, gleich am Eingang, steht breit und wuchtig ein rosagetönter Zementblock, von Hammer und Sichel gekrönt. Der Sowjetstaat reklamiert noch nachträglich seine toten Seeloi. Alexisdorf, das heute Neu Gnadenfeld ieißt, war während des ganzen Krieges Gefangenenlager. Es gehört nicht viel Phantasie dazu, sich auszumalen, was hier gelitten und wie hier gestorben- wurde. Aber der Namenswechsel ist symbolisch.