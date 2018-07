Im letzter; Jahr belief sich beim Tempo-Werk

in Hamburg-Harburg der Anteil der exportierter Kleinlaster an der Gesamtproduktion auf 11 v. H. Im Januar verließen 1348 Tempo Wagen das Werk,

Der Beginn des Jahres 1951 hat bei Büssing in Breunschweig eine Steigerung der Exportquote auf 25 v. H. des monatlichen Umsatzes gebracht.

Mit der Inbetriebnahme und Einbeziehung des neuen Fernschreib-Teilnehmer-Wählamtes Ulm (Donau) in das Fernschreibnetz der Deutschen Bundespost wurde ein bedeutendes Wirtschaftsgebiet dieser modernen Nachrichtenvermittlung erschlossen. Das T.W.-Amt Ulm wurde von der C. Lorenz A. G., Stuttgart, gebaut.

Mit 526 000 t Rohöl, die die Esso-Raffinerie (Ebanb) in Hamburg-Harburg im Vorjahre verarbeitet hat, liegt dieses Werk an der Spitze aller Raffinerien Westdeutschlands. 1949 wurden nur All 000 t verarbeitet. Die Erweiterungsbauten werden dem Werk ab Mitte 1953 eine Kapazität von 1,4 Mill. t je Jahr geben. Es wird damit die größte westdeutsche Raffinerie sein.