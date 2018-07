Neuer Kurs für Kreditrestriktionen

Individuelle Restriktionspolitik das ist der neue Weg der Zentralbank. Die mehr schematischen, indirekt wirkenden monetären Lenkungsmittel reichen nicht mehr aus, das Geld so knapp zu halten, wie es knapp sein muß, um die offenen oder versteckten inflatorischen Einflüsse einzudämmen. Denn trotz aller Begrenzungen, die schon gültig sind, wurden allein von Oktober bis Dezember 1950 rund 1,7 Mrd. DM in die Wirtschaft an neuem Geld hineingegeben – obwohl im Dezember (und auch im Januar) die Produktion (oft zwangsläufig) sank. Dieses „Mehr-Geld“ trifft somit nicht mehr auf ein größeres Erzeugungsvolumen; es trifft die Preise. Sollen diese nicht – auch nur „gemäßigt“ – davonlaufen, dann ist also das Geld noch weiter zu drosseln: allmählich natürlich, damit nicht wegbricht, was zu finanzieren sinnvoll wäre. Das aber heißt, eine individuellere Politik zu treiben, als bisher angebracht schien.

Im Einzelnen hat die Bank deutscher Länder als „Obergrenze“ den Kreditbanken vorgeschrieben, daß die kurzfristigen Kredite an Private das Zwanzigfache der Haftsumme (also wohl: errechnetes Eigenkapital plus Pauschalreserven) nicht übersteigen dürfen. Setzen wir, nur im Beispiel, die Haftsumme mit 5 Mill. DM an, dann können 100 Mill. DM kurzfristig kreditiert werden. Von dieser Summe aus weiter gerechnet, dürfen Bar- und Akzeptkredite nicht 70 v. H. der Einlagen und der haftenden Mittel übersteigen. Nehmen wir 80 Mill. DM Einlagen (was gehört da alles hinzu?) an, so wären 70 v. H. von 80 Mill. Einlagen plus 5 Mill. Haftsumme etwa 60 Mill. DM für Bar- und Akzept-Geschäfte aus jener Gesamtsumme von 100 Mill. offen – was gleichzeitig heißt, daß für das Diskontgeschäft 40 Mill. „frei“ sind. Am schlechtesten kommt nun das Bar-(Kontokorrent-)Geschäft weg. Denn es heißt weiter, daß die Summe der Akzeptkredite eines Instituts im allgemeinen das Siebenfache der Haftsumme (in unserem Beispiel: 5 Mill.) nicht überschreiten soll. Das bedeutet somit, daß von unseren errechneten 60 Mill. DM rund 25 Mill. für das Bargeschäft und rund 35 Mill. DM für das Akzeptgeschäft „frei“ sind,

Doch genug der „erklärenden Theorie“! Uns ist bekannt, daß diese Globalsätze, und die Relationen bei ihnen, in der Praxis kaum stimmen – das Volumen ist über das 20fache zumeist hinausgewachsen; auch das Verhältnis von Warenwechsel zu Kontokorrent zu Bankakzept liegt in der Praxis nicht in der BdL-Richtlinie. Aber es kommt – Vorsicht bei der Importfinanzierung (Asservaten-Konten gehören zum Kontokorrent) – ja darauf an, das Bankakzept, dem (heute gar nicht mehr selten!) Warenhortung zugrunde liegt, rigoros einzudämmen, damit verkauft, statt gehortet wird. Mit dem Hinweis auf unmoralisches Verhalten ist die Enthortung nicht gelungen. Mit der nackten Begrenzung des Hortungskredits ist schon eher etwas zu erreichen! Dann wird das Stornieren von Aufträgen, nachdem man sich mit diesen Aufträgen Kohle (also Produktionsmöglichkeiten) besorgt hat, wohl aufhören.

Der Bankier hat sich, wie wir des öfteren vernehmen konnten, diese „Hilfe gegen die starken Produzenten-Horter“ schon lange gewünscht. Er wird jetzt wohl oft zu „seiner“ Landeszentralbank marschieren müssen, um zu wissen, was er noch „darf“. Dafür aber bleibt das Geld, seine Geschäftsgrundlage, gesund. Und das eingerissene Jobber-Denken der Horter, die sich selbst auf lange Sicht den Ast absägen, weil sie für kurzfristige Gewinne die Wirtschaftsordnung ad absurdum führen, wird korrigiert.

Bernd Weinstein