Wenn sich die Tabakinteressenten nicht einigen können (siehe unsere letzte Ausgäbe: „Feinschnitt überdreht“), dann kann man es dem Bundesfinanzminister nicht verübeln, wenn er die 7 1/7-Pf-Zigarette erst einmal zu des Akten legt. Er wird seinen Gesetzentwurf erst dann wieder von der langen Bank holen. wenn die Tabakindustrie „Linie gewinnt“. Unsere Meinung ist seit langem eindeutig. Wir plädieren nach wie vor für eine 7 1/7-Pf-Zigarette ohne Sonderwünsche mit interner Betriebsbeihilfe. Die „sieben zu fuffzig“ ist nun einmal in erster Linie eine politische Entscheidung – die „Rose unter den Steuerdisteln“.

Das „Schwerpunktprogramm“ aus dem Frühjahr 1950 erlebt seine Neuauflage: Gesetz zur „Übernahme von Sicherheits- und Gewährleistungen zur Förderung der deutschen Wirtschaft“ heißt es jetzt. Der Bundesfinanzminister soll danach, so teilte die Regierung dem Bundesrat mit, Bürgschaften bis 500 Mill. DM übernehmen können. Das Gewicht dieser Maßnahme liegt auf der Förderung der Notstandsgebiete. Sehr löblich, diese Absicht. Und kurzfristig wird man auch nicht umhin können, hier einzugreifen. Ist dies aber Strukturhilfe? Nützt der Einsatz von Mitteln in verkehrsgünstigeren, industriell sinnvolleren Räumen auf die Dauer nicht mehr? Ist die Eingliederungshilfe aus dem Lastenausgleich, die Wohnungsbaupolitik und die Industrieförderung koordiniert? Wo also ist die „Linie“?

Natürlich ist es schwer, den Gleichklang der Ministerien zu erreichen. Noch schwerer aber ist. so scheint es, die Alliierten davon zu überzeugen, was in Westdeutschland sinnvoll ist oder nicht: Es wäre doch beispielsweise vernünftig, den ausgesprochenen Roh- und Hilfsstofflieferanten für die gesamte Wirtschaft, die Chemie, endlich von den Fesseln der Beschränkungen, Kontrollen und Verbote zu befreien. 12 000 t Buna-Kapazität sind „da“. 30 000 t können es bei geringfügigen Investitionen sein – und liegen brach bei hochsten Weltmarktpreisen, bei der hektischen Nachfrage nach Kautschuk! Oder der Engpaß „Seife und Waschmittel“: Bergkamen (25 000 t Jahreskapazität), Krupp und Viktor – sie arbeiten alle nach der Fischer-Tropsch-Synthese – könnten diesen Engpaß ohne Teuerung sprengen, wenn sie dürften... Da will man einen Verteidigungsbeitrag ernten und sät mit wirtschaftlicher Unvernunft sozialen Unfrieden. Ist das „Linie“?

Die deutschen privaten Japan-Vermögen sollen, an Dollarbesitzer versteigert werden. Mögen es, je nach Gutachten, 10 oder 80 oder 200 Mill. $ sein – wer zwangsversteigert, erhält, das ist Erfahrung, nie den vollen Gegenwert. Warum aber läßt der MacArthur unterstehende Custodian überhaupt versteigern? Es ist doch völkerrechtlich belegt, daß das Kontrollratsgesetz Nr. 5 nicht auf Japan-Deutsche bezogen werden kann. Ist es nicht sehr fragwürdig, wenn nun die westlichen großen Drei sich heute auf einen Beschluß der großen Vier berufen? Wenn sie Unterwäsche, Bibeln, Füllhalter – reinstes Privatvermögen – jetzt versteigern? Hat MacArthur noch nicht vernommen, was außerhalb des Stillen Ozeans sich ereignet, daß in Europa der Versuch gemacht wird, Deutschland zur Anerkennung seiner Auslandsschulden zu bewegen? Die Auslandsvermögen, aber werden einfach, ohne „Linie“, konfisziert. Weinstein