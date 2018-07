In einem deutschen Nachkriegsroman sagt ein junger Mann zu seinem Mädchen: „Liebling, ich liebe dich so sehr, ich möchte dir zwei Jahre lang treu sein ...“ Darauf das junge Mädchen (verwirrt und überglücklich): „So lange ...?“

Der Roman heißt: „Der du bist im Nebel“ und mit „Der“ ist der Held des Romans gemeint. Aber im Nebel scheint hier nicht der ganze Held, sondern die Kraft seines Herzens zu sein. In Amerika probiert man, die Herzenskraft durch Preisausschreiben wieder hervorzulocken: Da gibt es zum Beispiel „Die Ehe des Jahres“, die durch ihre Liebe und ihr Glück alle die mißglückten Liaisons von New York bis San Franziska ersetzen soll.

Nun aber ist etwas Schreckliches passiert: die Musterehe des Jahres 1950 zwischen der jungen Filmschauspielerin Elizabeth Taylor und dem Hotelierssohn Nick Hilton, vor neun Monaten erst geschlossen, wurde wegen „Vernachlässigung der Gattin durch den Ehemann“ von einem Richter in Los Angeles geschieden.

Dazu muß man wissen, daß Elizabeth Taylor eine junge, hübsche und dazu noch berühmte Frau ist und Nick Hilton ein junger, hübscher und dazu noch reicher Mann. Und man muß wissen, daß sie sich so liebten, daß Amerika davon voll war. Und keiner soll sagen: diesen beiden sei die Liebe abhanden gekommen „wie anderen Leuten ein Stock oder Hut“; das komme alle Tage vor, und Erich Kästner habe es auch schon festgestellt. Hier ist es viel schlimmer: hier war die Liebe zweier Menschen ja nicht nur vom Standesamt und vom Pfarrer, sondern dazu noch von der Öffentlichkeit „eingesegnet“; zwei preisgekrönte Herzen enttäuschten Millionen. Millionen müßten sich nun wieder selber um die Herzenskraft bemühen, weil Elizabeth und Nick es nicht mehr für alle machen. Millionen Ehen müßten in Ordnung gebracht werden ... Eine andere Frage ist, wen die Schuld an der mißglückten Ehe trifft. Vielleicht haben Elizabeth und Nick die Exponiertheit ihres Glückes nicht ausgehalten. Vielleicht liebten sie sich heute noch, wenn sie es nur in aller Heimlichkeit hätten tun können ...

Freilich, auf zwei Jahre, wie die Liebe in jenem offenbar schrecklich altmodischen deutschen Nachkriegsroman, braucht sich die Renaissance der Privatehen, die auf die Scheidung einer Repräsentativehe vielleicht erfolgt, nicht zu erstrecken. Es ist schon Februar, und spätestens im Mai wird das Musterpaar 1951 ermittelt. Dann haben die vielen Herzen wieder Pause, bis auch das neue Paar eines Tages... A. M.