In Holland scheint man Überfluß an ausgezeichneten Dirigenten zu haben. Dem alten Mengelberg, dem langjährigen persönlichen Freunde und Vorkämpfer Gustav Mahlers, dem das Concert-Gebouw in Amsterdam seinen Weltruf verdankte, hat man wegen politischer Belastung schon längst das Dirigieren verboten. Jetzt hat das „Publikum“ (?) mit Radauszenen, die sich von den Saalschlachtpraktiken der Nazis in nichts unterscheiden, den in den Niederlanden geborenen deutschen Dirigenten Paul van Kempen der seit Jahren unangefochten das holländische Radio-Orchester leitet – vom Podium des ehrwürdigen Instituts vertrieben. Man schimpfte ihn „Nazi“ und „Kollaborateur“. Daß er in Deutschland mit den nazistischen Behörden auf gespanntem Fuße stand und daher nicht zur Renommiergarde gehörte, obwohl er seiner Begabung nach mit manchem derart Bevorzugten hätte konkurrieren können, weiß jeder, der seine Laufbahn genauer kennt. Seine Tätigkeit als Leiter der Dresdener Philharmonie, die nur unter seiner Führung künstlerischen Rang hatte, war ein einziger, teils geheimer, teils offener Kampf mit dem Gauleiter Mutschmann, der mit van Kernpens Hinausschmiß endete. Wohl hing er an seiner Arbeit und an einem Publikum, das wußte, was es an ihm hatte. Das taten auch andere, denen es kein Vernünftiger mehr übelnimmt. Sonst wäre er noch viel unvorsichtiger in seinen Gesinnungsäußerungen gewesen und noch eher „geflogen“. Künstlerische Konzessionen über das Maß hinaus, das auch die „Repräsentativen“ wie Furtwängler, Karajan, Keilberth und alle übrigen einhalten mußten, hat er nie gemacht. – Und was heißt „Kollaboration“ im Sinne der Holländer bei einem Künstler deutscher Staatsangehörigkeit, dem während des Krieges das Schicksal seines Geburtslandes sehr naheging? Man sollte sich dort freuen, daß man einen so fähigen Orchestererzieher und Interpreten gewissermaßen „wiedergewonnen“, daß man einen vollwertigen Nachfolger für Mengelberg zur Hand hat, und endlich begreifen, daß überhaupt derartige Post-festum-Demonstrationen heute nicht mehr aktuell sind. Zumal in einem Falle wie diesem, wo die holländische Regierung, die Stadtverwaltung und die Concert-Gebouw-Verwaltung sich auf Grund sorgfältiger Erhebungen für die Integrität van Kempens verbürgten, th