B. P. Stockholm, Anfang Februar

Zu Beginn des neuen Jahres steht Schweden mitten in einem großen Wirtschaftsexperiment. Der Staat sieht sich nicht mehr in der Lage, den wachsenden Preisdruck niederzuhalten. Man hat sich daher entschlossen, die Steigerung der Weltmarktpreise sich auf den Inlandsmarkt auswirken zu lassen. Außerdem baut man einen Teil der landwirtschaftlichen Subventionen ab. Die Lebenshaltungskosten werden also steigen. Danach wird man sicher die Löhne entsprechend erhöhen. Und hierbei wird man gleich mit berechnen, welche Preissteigerung die höheren Löhne notwendig machen und die Löhne so kalkulieren, daß auch die durch ihre eigene Erhöhung hervorgerufene Preissteigerung mit berücksichtigt wird. Eben hierauf baut man seine Hoffnung: es soll nicht zu einer Schraube ohne Ende kommen! Versucht werden soll also, mit einer einmaligen Inflation, einer einmaligen Geldverschlechterung um etwa 15 v. H., dem Preisdruck sozusagen Luft zu machen und dann wieder zu stabilen Preisverhältnissen zu kommen. Man will es bei einer „Inflation nach Maß“ bewenden lassen, oder, anders gesagt, jeder soll nur einen Schluck aus der Flasche nehmen dürfen.

Damit steht nun die Preiskontrollbehörde vor neuen großen Aufgaben. Denn zahlreiche lebenswichtige Waren dürfen in Schweden nicht eher im Preis heraufgesetzt werden, als die Preiskontrollbehörde die neuen Kalkulationen nachgeprüft und genehmigt hat.

Wie schon berichtet, führte die drohende Geldentwertung zu einer „Flucht aus der Krone“ und zu bedeutenden Abhebungen bei den Sparkassen, Es wurde wild gehamstert, vor allem Textilwaren und Schuhe. Obwohl das in großem Umfang geschehen ist, hat man es doch ganz gern gesehen, Weder die Einzelhändler noch der Staat haben etwas gegen diese Umlagerung der Waren von? Handel in die Privathaushalte. Ein Mangel an Waren besteht nämlich angesichts der enorm gewachsenen Einfuhr keineswegs. Auch das Anschwellen des schwedischen Kraftwagenbestands ist im Grunde nur erfreulich, teils wegen der damit verbundenen Rationalisierung, teils wegen der steigenden Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer. 1950 schloß mit einer Rekordeinfuhr von 66 000 Kraftwagen, wobei allein vom deutschen Volkswagen 9000 bis Dezember 1950 verkauft wurden; Aufträge für weitere 9000 liegen vor, Die Monatseinfuhr an Volkswagen beläuft sich etwa auf 1300 Stück. Das ist bei scharfer englischer, französischer und schwedischer Konkurrenz ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann!

Seit Januar sind, also die Lohnverhandlungen im Gange; man rechnet damit, daß sie sich noch viele Wochen hinziehen. Sie umfassen rund 700 000 Arbeiter und dazu etwa 400 000 Beamte und An – gestellte. Dabei sind unter anderen die Eisenwerke mit 45 000, die Textilindustrie mit 50 000, Papier- und Zellstoffabriken mit 35 000, die Holzindustrie mit 40 000, die Sägewerke mit 15 000, der Handel mit 60 000, die Schiffahrt mit 25 000, die Gemeinden mit 75 000 und der Staat mit 100 000 Arbeitern beteiligt. Die Lohnforderungen liegen meist zwischen 10 und 25 v. H., in einzelnen Fällen sogar bis zu 45 v. H. Den 250 000 Staats- und Kommunalbeamten ist vorläufig erst einmal eine achtprozentige Zulage zugebilligt worden. – Alles in allem: an eine Aufwertung der Krone ist nun nicht mehr zu denken. Und jener brave deutsche Exporteur, der sich vor einigen Wochen noch Sorgen machte, ob er auch recht getan habe, seine Schwedenkronen zu verkaufen („es wird soviel von einer Pfund- und Kronen-Aufwertung gesprochen!“) kann also wieder ruhig schlafen ...