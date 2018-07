In Parlament muß zur rechten Zeit auch ein mal schweigen können — IQ seiner Sitzung am letzten Donnerstag lag dem Bondestag der Entwurf eines Gesetzes ziv Militär- und Kriegsdienstbefreiung vor. Dieser Gesetzentwurf, der auf einen Antrag der Zentrumspartei zurückging, ist zwar von guter juristischer Herkunft — dcna er stützt sich auf das Grundgesetz, Artikel 4, der das Recht auf Kriegsdienstverweigerung sanktio niert, doch ist er politisch in diesem Augenblick höchst bedenklich Warum? Weil er jener Abart des "deutschen Michels", die heute als "Ohne Michier" auftritt, nach dem Munde redet Was soll — so würde man vor aliern im Ausland fragen — eine kodifizierte Absape ?n jegliche Verteidigungsbereitschaft just in diesem Moment, da der Westen endlich seine Entschlossenheit zur Abwehr überzeugend zu demonstrieren beginnt? Was soll eine Flucht nach Neutralopolis? Selbst angenommen die Neutralisierung Deutschlands wäre mehr als ein Phantom müder Herzen; angenommen also, daß ~ durchsetzen könnten —: wenn wir sie auf die Dauer schützen wollten, müßten wir doch erade das Gegenteil von dem tun, was der Zentromsantrag verlangt: nämlich uns militärisch stark machea. Das haben die pazifistischen Schweizer für ihr Land schon lange erkannt.

Das westdeutsche Militärpotential auszuschalten, das ist das eigentliche Interesse der Sowiets an der Viererkonfeienz. Unsere Haltung in dieser Frage katin für uns und den Westen eine wichtige Trumpfkartc wenden, wenn es zu der Konferenz kommt. Warum sollten wir eine solche Chance schon vorher zerreden? Das hat die Mehrheit des Bundestages eingesehen Sie setzte dcs halb den Zentramsantrag von der Tagesordnung ab. Die SPD uruerstütEte diese Entscheidung, teils durch Zustimmung, teils durch Stimmenthaltung. Die Kommunisten natürlich lärmten wütend. Sie hätten die Gelegenheit nur zu ern benutzt, um wieder einmal ihre "Friedensliebe" zum Fenster hinauszusehreien, denn je rößef die Zäh! der Divisioaep wird, die ihre Auftraggeber aufstellen, r> so lauter beteuern sie deren Fdedensliebe.

Auch andere kleine Gruppen im Bundestag versuchten, an diese? Propagandafeuer, von dem sie sich seit einiges der letzten LandtagswaWen eine Erwärmung ihrer Anhänger erhoffen, ihr Parteisüppchen z kochen. Aber das Haus hatte dafür wenig Vesständais und schloß sielt der Aisicht des FDP Abgeordneten Oellers an, daß es nicht zweckmäßig sei, die Frage der Kriegsdienstverweigerung vor der Viererkonfeienz zu erörtern. Redei Ut nicht iitimer Silber, abei Schweigen manchmal Gold, K S. rir sie