Eine einstweilige Verfügung gegen Bayer, Leverkusen, hat vor dem Landgericht Freiburg de Firma Gütermann & Co. beantragt Sie wollte Seide nur auf Naturseide bezogen wissen. Das Gericht schloß sich aber der Auffassung von Bayer an, wonach der Sprachgebrauch das Wort Seide als Oberbegriff, die Worte reine (Natur-) Seide, Kunstseide oder Halbseide aber als dem Oberbegriff nachgeordnet verwende. Bayer darf also weiter ein Kunstseidenprodukt „Kupfer-Seide“ nennen. – Am 20. Februar beginnt der Prozeß W–n