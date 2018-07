Die Neuordnung des deutschen Bankwesens – als sachlicher Bestandteil der Entflechtung im weiteren Sinne – ist die einzige Entflechtungsmaterie, die von alliierter Seite einer Regelung durch deutsche Stellen überlassen wurde. Man ist beinahe versucht festzustellen, daß es wahrscheinlich gerade deshalb mit ihr so langsam vorangeht Ein Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums liegt seit Monaten vor; er ist sogar schon dem Kabinett zugeleitet gewesen. Er beruht auf der Dreierregelung, das heißt die bisherigen drei Großbanken sollen je drei Nachfolgeinstitute unter räumlicher Abgrenzung ihrer Funktionsbereiche ausgründen. Das Aktienkapital soll auf die bisherigen Aktionäre der Großbanken mit je einem Drittel verteilt werden.

Soweit gut und schön; eine saubere, klare Lösung. Woran also hapert es? Dem Kenner von Umwandlungsvorgängen dürfte es bald klar sein, daß es das ist, was wirtschaftliche Vorgänge immer bremst: die steuerliche Seite der Angelegenheit. Es besteht an sich Übereinstimmung darüber, daß erzwungene Umwandlungsmaßnahmen gerechterweise zu keiner steuerlichen Belastung führen dürfen. Man ist also bereit, die Fortführung der Buchwerte in der Umwandlungsschlußbilanz und der Eröffnungsbilanz der Nachfolgeinstitute zu gestatten. Aber nun liegen die Dinge bei den Großbanken nicht so einfach wie bei einer anderen Umwandlung. Die Banken können ihre Buchwerte nicht uneingeschränkt fortführen, weil das Vermögen auf drei neue Unternehmen „auseinandergerechnet“ werden muß, und dieses Vermögen zum größten Teil aus Effekten besteht, die hinaufbewertet werden müssen, um ein einigermaßen kreditwirtschaftlich vertretbares Kapital auszuweisen. Es werden also zwangsläufig doch Umwandlungsgewinne entstehen, die bei den vorhandenen Größenordnungen zu schwersten Anfangsbelastungen der Nachfolgeinstitute führen können, wenn man ihnen nicht steuerlich entgegenkommt. Und darum geht seit Wochen der Kampf zwischen Banken, Bundesfinanzministerium und Ländern, wobei insbesondere die Länder auf keinen Fall auf Steuern verzichten möchten.

Zu einem Ergebnis ist es noch nicht gekommen. Auch das Problem der Ausgleichsforderungen spielt in diesem Zusammenhang eine beachtliche Rolle. Inzwischen haben auch die Alliierten einiges zu bemängeln gefunden. So ist es um die Dezentralisierung der Großbanken allmählich wieder still geworden. Hoffentlich wird es nicht so still, daß die Alliierten eines Tages kurzentschlossen ein eigenes Gesetz darüber machen und dann nach bewährtem Muster die totale Steuerbefreiung von sich aus aussprechen! Das wäre peinlich für die Länder. B–e.