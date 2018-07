Bevor das Kompromiß über die Mitbestimmung geschlossen wurde, war in der Presse gelegentlich die Rede von dem „Kampfschatz“ des DGB, der sich auf rund 400 Mill. DM belaufen soll. Es ist auch bereits angeregt worden, diesen Betrag für den Wohnungsbau zu verwenden.

Laut Tätigkeitsbericht der Bundesregierung war das Ergebnis des Wohnbauprogramms 1950 folgendes: „Es wurden weit über 300 000 Wohnungen errichtet, davon im Rahmen des öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbaus etwa 240 000 Wohnungen. Darüber hinaus besteht ein erheblicher Überhang an unvollendeten Bauvorhaben in das Jahr 1951. Die ausgezahlte Kapitalsumme für den gesamten Wohnungsbau im Bundesgebiet belief sich (1950) auf 3,4 Mrd. DM.“ – Also kann man für rund 10 000 DM eine neue Wohnung erstellen.

Im Düsseldorfer Landtag gab Wiederaufbauminister Dr. Schmidt bekannt, daß im Haushaltsjahr 1951/52 voraussichtlich insgesamt 250 Mill. DM (einschl. Bundes-, Landes-, ERP- und Arbeitgebermittel) sowie 36 Mill. DM aus der Mineralölsteuer für das Bergarbeiterwohnbauprogramm zur Verfügung stehen. Würde der DGB nun 400 Mill. DM geben und könnten weitere 14 Mill. DM zusätzlich aufgebracht werden, dann wären mit 700 Mill. DM rund 70 000 Bergarbeiterwohnungen zu erstellen, zur Beseitigung dies schlimmsten Notstandes. Da anzunehmen ist, daß auch in den nächsten Jahren erhebliche Mittel von Bundes-, Landes- und Arbeitgeberseite für Bergarbeiterwohnungen gegeben werden, könnte die Rückzahlung an den DGB in Raten von 100 Mill. DM vorgenommen werden, also bis 1956 bereits erledigt sein... Zunächst aber könnte man damit die Zahl der Beschäftigten im Steinkohlenbergbau um, rund 15 v. H. erhöhen. Was eine Erhöhung der Steinkohlenförderung an positiven Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaftslage bringen würde, ist in diesen Monaten der Kohlennot oft genug an kleineren Prozentsätzen durchgerechnet worden. Und die Industrie-Gewerkschaft Bergbau würde 70 000 neue, vom sozialen Aufbauwillen der Gewerkschaften überzeugte Mitglieder gewinnen, die außerdem noch rund 4 Mill. DM an Beiträgen jährlich hinzubrächten...

Der DGB sollte einen solchen vom Verständnis für das gesamte Wirtschaftsleben getragenen Plan einmal mit dem befreundeten amerikanischen AFL besprechen; in den Vereinigten Staaten haben die Gewerkschaften ja bereits sehr positive Erfahrungen in dieser Hinsicht gesammelt. Wichtiger ist aber, daß dem Bergarbeiter und dem Bergbau schnell und grundlegend geholfen würde. Die Gesundung auf einem Gebiet würde auch sehr bald Kräfte freimachen, die zur Beseitigung anderer Notstände erforderlich sind. Und mit der bösen Hypothek, durch die jeder konsequente Demokrat das Mitbestimmungsrecht, wegen der Art seiner Durchsetzung belastet sieht, wäre dann eine wirklich versöhnende Grundschuld verbunden. A. Gertz.