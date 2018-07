Düsseldorf, Anfang Februar

Am ersten der „drei tollen Tage“, als der rheinische Karneval seinem Höhepunkt zusteuerte, brachte die Düsseldorfer Oper der modernen Musik ihre Jahresgabe dar. Mit der Uraufführung von Winfried Zilligs „Troilus und Cressida“ setzte Heinrich Hollreiser das Risiko einer echten Opernpremiere zwar auf einen Komponisten, der Düsseldorf zweimal als Kapellmeister verbunden war. (Heute leitet Zillig das Sinfonieorchester des Frankfurter Senders.) Aber die zwischen musikalischen Stilübungen scharf nach Substanz ausspähende Wahl Hollreisers traf einen der wenigen Opernkomponisten, die zählen. Nach seinen bisherigen Talentproben („Der Roßknecht“, „Das Opfer“ und „Windsbraut“) hat Zillig das rar gewordene Risiko einer Uraufführung verdient.

„Troilus und Cressida ist eine Choroper, Da Zillig „über Wagner, Gluck und die Florentiner zurück zu den Ursprüngen der abendländischen Oper den Weg zur griechischen Tragödie“ gehen wollte, konnte zu dem selbstverfaßten, geistig faszinierenden Libretto Shakespeare nur einen Tribut leisten. Er beschränkt sich auf da; (synoptisch vereinfachte) Personal und auf Textteile vor allem für die kupplerisch-hämischen Randfiguren der bizarren Schicksalsironie (Pandarus, Tersites). Neugeformt und umgedeutet wurden die Lebenskurven der Hauptgestalten, hinzugefügt sieben antikische, das Geschehen überpersönlich deutende Chöre. Im Schlußchor wandelt sich Shakespeares bitter ätzende Entlarvung des hirnlosen Heldenprunks von Siegern in eine Hoffnung auf Völkeraufstieg „aus Asche und zahllosen Duldern“. Zilligs Oper, 1942 begonnen, erweist sich in ihrer vom Zuschauer subjektiv und elementar nacherlebbaren Reduktion der „politischen“ Handlung auf die Antithese von Liebe und Lust als eines der wenigen in Kunst umgesetzten Erlebnissublimate des deutschen Menschen im letzten Jahrfünft.

Die musikalische Form verbindet glücklich konstruktive Elemente mit den lebendigen Erfahrungen des Opernpraktikers. Der Schönberg-Schüler Zillig (dessen heimliche Romantik durch seinen anderen Lehrmeister Zilcher bestärkt wurde) stellt jeden der polyphon entwickelten Chöre und jede der musikdramatisch-realistisch sich entfaltenden sieben Handlungsszenen auf einen Zentralton der Zwölftonreihe. Die Konzentration in den jeweils aus einer musikalisch „fixen Idee“ aufgebauten Chören ist so stark, daß sie alle (mit Ausnahme des zweiten) aus einem einzigen, wortgezeugten und in sich kontrastiv renden Motiv als kontrapunktische Variationen aufwachsen. Zwischen diesen „statischen“ Pfeilern der Oper spannt sich das „dynamische“ Musikdrama derart aus, daß echt opernhafte Gesangsmelodik weit ausschwingt über einem symphonischen Orchester. Ist dieses instrumental klar profiliert, so sind von dem Wohlklang der Liebesszenen. scharf abgesetzt; der rezitativische Sprechgesang, die ausgesparten Schlagzeugeffekte, Motivfloskeln und stechende Farben der Kuppler und Glosseure. Über den „Erfolg“ Zilligs dürfte sein offenes Bekenntnis zur Tradition entscheiden. Tristanlyrik und Nibelungenharmonik, Duettseligkeit und Weidenbaum – Deklamation aus Verdis „Othello“, Puccinische Prägnanz in der Deklamation wie der Wiederholung kleinster Floskeln und Straußische Orchesterfarben sind, für den Kenner merkbar, weit oberhalb bloßer „Kapellmeistermusik“ das Unterpfand einer suggestiven Publikumswirkung.

Die gewichtigen Vorzüge dieser Partitur kamen in der Einstudierung Hollreisers so zwingend zur Geltung, daß ihm das Premierenpublikum eine besondere Ovation darbrachte. Er hatte für seine gefühlsstark zwischen Romantik und modernem Konstruktivismus vermittelnde Sonderbegabung auf der Bühne ideale Helfer in dem virtuosen Opernchor und unter den Solisten, vor allem in dem idealen Titelpaar Kurt Gester und Anna Tassopoulos, die seit ihren Berliner Tagen bezaubernd aufgeblüht ist. Die Inszenierung war ein erstes Opernexperiment des Schauspielregisseurs Ulrich Erfurth. Herta Boehm hatte durch eine farbig belebte Raumbühne den entsprechenden Rahmen geschaffen. In der Führung des Solopersonals mußte Erfurth allerdings ebenso vor dem Sonderwesen „Sänger“ kapitulieren, wie seine Behandlung des oratorischen Opernchors an den „statischen“ Absichten Zilligs vorbeiglitt. Die dankenswerte Initiative der Düsseldorfer Oper fand ihre Anerkennung in dem starken Besuch der Premiere, während ringsum sich die Stadt „Seiner Tollität“ ausgeliefert hatte. Johannes Jacobi