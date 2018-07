Die Weltmarktpreise steigen. Gold aber ist in seinem Preis, nach der offiziellen Gold-Dollar-Parität von 35 $ je Unze, „festgebunden“,so daß sich also die Goldvorräte der USA im Fort Knox um gut 20 v. H. entwertet haben. Aber im Fort Knox liegt viel Gold. Im September 1945 waren es Barren im Werte von 24,7 Mrd. $ (immer nach der offiziellen Parität). Ende 1950 stand die US-Goldreserve auf 23,4 Mrd. Sie nahm wöchentlich in einem Durchschnittstempo von 50 Mill. $ ab; genauer: von Juli 1950 bis zum 17. Januar 1951 wurde sie für 713 Mill. $ weniger. Vom 1. bis 17. Januar 1951 war die Abnahme allein 212 Mill. S. Was ist der Grund?

Die USA enthorten Geld aus allen modernen und unmodernen Formen des Strickstrumpfs. Und sie enthorten Gold. Dafür kaufen und horten sie Waren. Das ist die Formel zur Erklärung des Preisauftriebs an allen Märkten, den die Angelsachsen offen als „inflatorisch“ bezeichnen. Das Ziel all dieser Transaktionen ist der schnelle Aufkauf von rüstungswichtigen Gütern – strategisches„stock piling“.

Ohne diese Barren im Fort Knox wäre der derzeitigen Expansion der USA, jedenfalls solange Washington seine starken Außenhandelsverflechtungen aufrechterhalten will, bald eine Grenze gesetzt. Zwar haben sie noch immer einen Ausfuhrüberschuß. Aber er vermindert sich laufend. Und für 1951 rechnet man mit einem Importüberschuß – während sich die übrige westliche Welt in ihrer ganzen Struktur so auf US-Dollarhilfe zur Schließung der „Dollarlücke“ eingestellt tat, daß diese plötzliche Wandlung der amerikanischen Wirtschaftspolitik auch monetäre Gefahren für die bisherigen Dollarempfänger heraufbeschwört. Was hemmt, was fördert die Flüssigkeit in den USA?

Hemmend wirkt der private Goldkauf derenigen, die das neutrale Metall dem Besitz von Dollars vorziehen. Sie horten Gold; denn gut 10 v. H. der südafrikanischen Förderung wandert in „Strickstrümpfe“ und findet hielt mehr als Währungsmetall Verwendung.

Umgekehrt steigen die Währungsreserven der Rohstoffländer; denn wenn die USA mit Gold bezahlen, dann wird, nach den unumstößlichen Regeln der Goldpolitik dieses Gold bei den Notenbanken der Empfängerländer zur Ausweitung des Geldumlaufs dienen: in den Rohstoffländern verstärkt sich der inflatorische Druck. In den meisten europäischen Staaten dagegen – sie haben ja manipulierte Währungen – läßt sich diese „Goldinflation“ auffangen. Dafür wirkt aber der Exportüberschuß, den man erzielt, weil die USA eben fast alles gebrauchen können, inflatorisch: dieser Überschuß wird ja von den Notenbanken in heimischer Währung honoriert, ohne daß die Ware im Lande bliebe. Vermehrtem Geld steht somit verringertes Angebot gegenüber.

Hilft die Aufwertung? In verschiedenen von der Rohstoffhausse begünstigten Ländern läuft das Gerücht, daß an Aufwertung gedacht sei, so in Großbritannien, in Australien und (immer noch) in Schweden.Damit könnte man vorübergehend erreichen, daß die Binnenmarktpreise sich nicht mehr dem Weltmarkt anzupassen brauchen, sondern daß vielmehr umgekehrt das Weltmarktpreisniveau dem Binnenmarkt angepaßt wird. Der Export würde dadurch natürlich erschwert.

Die gleiche Wirkung hätte die umgekehrte Manipulation, also die Abwertung des Dollars. Die Goldproduktionsländer sähen es gern. Und auch in den USA gibt es Leute, die das Gold im Fort Knox möglichst wertvoll halten wollen.

Noch aber sind dies alles nur Gerüchte. Gelingt es, mit einem Preisstopp für weltweit gehandelte Rohstoffe bei vermehrter Produktivität und Mehrproduktion zum Ziel zu kommen, dann wird die Gefahr aus Fort Knox nicht gewichtig sein. Wird aber eine Mehrproduktion trotz Preisstopp bei den Rohstoffen nicht erreicht, dann werden die USA sich schon einige Gedanken machen müssen, wo der Dollar hinsteuert. Bleiben sie aus fiskalischen Gründen (sie wollen ja nur wenig Zinsen für ihre Staatsschuld bezahlen) bei ihren niedrigen Geld- und Kapitalmarkt-Zinssätzen, dann ist um eine stabile monetäre Weltsituation zu fürchten. rh