München, Anfang Februar

Mit einer festlichen Aufführung von Raimunds Zaubermärchen „Der Verschwender“ ist der Neubau des Residenztheaters in München seiner Bestimmung übergeben worden. Will man ihm gerecht werden, so tut man gut daran, sich der vergleichenden Erinnerung an Cuvillés Wunderwerk von Theaterraum, das der Bombenkrieg nicht verschonte, zu enthalten. Er sollte ja auch gar nicht wiederaufgebaut werden, sondern da modernes Schauspielhaus, ausgerüstet mit allen Hilfsmitteln, welche das technische Zeitalter anbietet, an seine Stelle treten.

In dem alten Hause begann die Verzauberung nicht erst, wenn sich der Vorhang hob. Sie begann mit dem Eintritt in ein Gehäuse, das mit traumhafter Schwerelosigkeit golden aufgezimmert war, zart und luftig wie eine Laterne, als sei es bestimmt, dem Geisterlicht von Genien selber zur Herberge zu dienen. Musik von Zimbeln und Flöten, von einem unsichtbaren Orchester gespielt, schien es ständig zu durchtönen und stimmte auch den Gleichgültigen und Verdrossenen alsbald zu gesammelter Heiterkeit. Auch wer sich mit einem Ruckplatz auf den seitlichen Rängen abzufinden hatte, vergaß die Mühseligkeit, mit der das Zuschauen hier verbunden sein sollte, immer sehr bald. Ein Blick von der Bühne fort in die Ränge, die das lichte Parkett auf drei Seiten bis in das Proszenium schimmernd umschwebten, war auch Zauber des Theaters. Sie waren ja nicht nur erdacht, das Zusehen zu ermöglichen, sondern auch das Gesehenwerden, Vermutlich gab es zur Zeit ihrer Entstehung, als Haltung und Aufputz der Zuschauer der Architektur auf das genaueste entsprachen, dort auch allerhand zu sehen, das zu sehen sich lohnte. Das hat sich im Laufe der Zeiten von Grund auf geändert. Zuletzt blieb es nicht aus, daß sich die Zeitgenossen in dem golden schäumenden Gehäuse ausmachten wie der Mühlenknecht im Märchen, der in der Karosse des Königs spazierengefahren wird.

Mit klarem Recht haben sich darum die Neuerbauer des Hauses vor einem an das unwiederbringlich Vergangene erinnernden Stil gehütet. Haben wir schon keine Gesellschaft mehr und einstweilen noch nicht einmal, feinen Staat, der Herr im eigenen Haus wäre, oder sonst eine allgemeinverbindliche Idee, die sich in Wappen oder Emblemen andeuten ließe – in solcher Übergangszeit war aller Augenmerk auf eine wenigstens in der Sache klare und überzeugende Lösung zu richten. Dazu gehörte, wenn sonst weiter kein Staat zu machen war, die Schaffung möglichst guter Sicht- und Hörverhältnisse für möglichst viele. Das ist in dem geräumig lichten Innenhaus in einer Weise geglückt, die an das Wunderbare grenzt. Der Berichtet saß in einer der letzten Reihen im Parkett, aber zum ersten Male gab es keinen verdrießlichen Kampf gegen die unschuldige Niedertracht der Vordermänner, sondern man sah so gut und mühelos, als säße man mit der Nasenspitze vor der Rampe und zu vernehmen war auch noch das leiseste Wort.

Nur etwas Gold, ein Netzwerk aus schimmernden Schnüren über die Wände rings umher bis unter die kassettierte Decke gespannt, erinnerte an den holden Prunk von einst. Es hatte aber auch einem praktischen Zweck zu dienen, so reizend und belebend es sich ausnahm, der Verbesserung nämlich der Akustik Über die Bemalung der Rangbrüstung gab es freilich einiges Kopfschütteln, Sie machte sich wie eine Faschings-Improvisation, auch wenn man herausgefunden hatte, daß es sich um heraldische Löwen, babylonischer Züchtung offenbar, handelte, welche paarweise von dem bayrischen Rautenwappen zwischen ihnen fortstrebten.

Eine freischwebende steinerne Rundtreppe, bei aller schmucklosen Sachlichkeit am ehesten an den luftigen Geist des untergegangenen Hauses erinnernd, führt nach oben in das geräumig klare Foyer. Dort gab es noch einmal einen kleinen Dämpfer für die allgemeine feierlich gehobene Genugtuung über die glückliche Vollendung des von Alois Johannes Lippl mit verwegener Beharrlichkeit betriebenen Neubaus. Neonlicht, dem belebenden Schatten wie der belebenden Farbe gleich abhold, verwandelte die Festgäste in eine Versammlung von Gallsüchtigen mit teigigen Angesichtern. Da wird sich wohl Abhilfe schaffen lassen. Im übrigen setzte es die Freude an der „Verschwender“-Aufführung nicht herab. Bruno Hübner, der sich als Valentin wiederum als der große Schauspieler gab, den wir von jeher bewunderten, hatte alle Möglichkeiten der neuen Bühne aufgeboten, um dem Zaubermärchen zu geben, was sein ist, Paul Alverdes