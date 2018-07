Inhalt Seite 1 — Von Tieren -Wahrheit und Dichtung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rolf Dircksen: Die Insel der Vögel (C. Bertelsmann, Gütersloh, 175 S., 56 Abb.) – Auf der unbewohnten Hallig Norderoog hat Dircksen die mannigfaltige Vogelwelt der Nordsee beobachtet und photographiert. Die Lebensformen vom Brüten bis zum Zug nach Süden werden plastisch beschrieben und kundig gedeutet. Otto Koenig: Weg ins Schilf. Erlebnisse mit

Tieren (Ullstein Verlag Wien, 181 S., 48 Tafeln, Leinen DM 10,80). – Entdeckungsreisen in die Welt der Tiere, die am Rande der Gewässer leben: Neusiedler See, sizilische Küste, Kurische Nehrung und die „Vogelhallig“, Glänzende tierpsychologische Berichte.

Paul Eipper erzählt ... (R. Piper & Co., München, 88 S., 27 Zeichnungen von E. H. Igl, DM 2,80). – Dies erste Bändchen einer Reihe, in der der berühmte Tierkenner über seine vielseitigen Erfahrungen plaudern wird, beschreibt das Verhalten von Tieren in Naturschutzgebieten, Tierparks, Zoos und in der alpinen Freiheit

Richard Katz: Kleinode der Natur. Diamanten, Orchideen, Kolibris (Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich, 240 S., Leinen Fr. 12,50). In der Lebensbeschreibung des Kolibris Max gibt der welterfahrene Autor ein ebenso genaues wie anmutiges Bild dieser fast sagenhaften, winzigen Vogelart und ihrer brasilianischen Umwelt

Svend Fleuron: Schroff, der Waldgesell. Die Geschichte eines Dachses (Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf-Köln, 165 S.). Dieses „Selbstporträt in Tiergestalt“, wie der dänische Dichter seinen, neuen Roman nennt, erzählt in köstlicher Ironie von dem immer einsiedlerischer werdenden Leben eines Dachssonderlings.

Glenn Balch: King. Der König der wilden Pferde, Dorothy Childs Hogner: Stormy. Die Geschichte eines Wildpferdes. (Beide übersetzt von Arthur Heinz Lehmann. Heinz Schneekluth Verlag in Celle, 298 u. 180 S.). – Der Mustang, eine Kreuzung aus arabischem und spanischem Blut, ist die Rasse der großen amerikanischen Prärien. Zwei dieser Tiere, Gefährten der Cowboys, sind die Helden dieser beiden farbigen Romane; King, der Leithengst gewaltiger Herden, und Stormy, der Stammvater aller Mustangs.

Karl Otten: Der ewige Esel. Eine Jugenderzählung (Atlantis Verlag, Zürich-Freiburg i. Br., 192 S., 16 Scherenschnitte von Lotte Reiniger-Koch, DM 4,80). – Die Tierfabel in origineller Wendung: Ein Bild der Zeit zwischen 1914 und 1939, dargestellt an den Abenteuern eines Esels.