Kinderlähmung ist eine der Krankheiten, die der medizinischen Forschung die meisten Hindernisse in den Weg legen und ihr die wenigsten Erfolge gönnen. Jetzt aber hat eine führende amerikanische medizinisch-wissenschaftliche Zeitschrift The Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine Mitteilung von einer Entdeckung gemacht.

Experimente, die im Mount Sinai-Hospital durchgeführt wurden und über die Dr. Gregory Shwartzman berichtet, haben einen Zugang zu dem Problem der Disposition für die Krankheit eröffnet. Es war stets ein Rätsel, wieso von einer Anzahl Kindern in einer Familie, die der Infektion mit dem Virus in gleicher Weise ausgesetzt waren, das eine erkrankt, das andere nicht. Ebenso ließ es sich bisher nicht erklären, wieso schwangere Frauen in höherem Grade von dem Virus gefährdet sind als andere in derselben Altersgruppe. Die im Laboratorium des Mount Sinai-Hospitals durchgeführten Tierexperimente haben jetzt zweifelsfrei ergeben, daß diese Prädisposition aus einer Störung des Gleichgewichts in der Drüsensekretion herrührt. Shwartzman, der ein Bakteriologe von Ruf ist, ging besonders, von der Beobachtung an den schwangeren Frauen aus, und er hatte Glück mit der Überlegung, daß die Schwangerschaft zu einer verstärkten Absonderung von Cortison führt, einem Produkt der Nebennierenrinde, und daß darin der Grund der erhöhten Anfälligkeit für Kinderlähmung liegen könnte.

Einige Arten von Mäusen sind dafür bekannt, daß sie mit einem bestimmten Stamm des Virus der Kinderlähmung infizierbar sind. Shwartzman fand, daß Cortison, auch verdünnt gegeben, die Entwicklung der Krankheit in den Tieren erheblich beschleunigte. Das Experiment wiederholte er an Hamstern, Hamster entwickeln eine milde Form der Krankheit, wenn sie infiziert werden, wobei die Sterblichkeit sehr niedrig bleibt. Nur 18 Prozent der Tiere, denen der Virus injiziert wurde, zeigten nach einer Inkubationsfrist von vier bis zu neunzehn Tagen Lähmungen, und von den gelähmten Tieren starben in den Versuchsreihen ein Viertel, während die übrigen drei Viertel sich wieder vollkommen erholten. Als man den Hamstern aber gleichzeitig mit den Viruskulturen geringe Mengen von Cortison beibrachte, traten die Lähmungserscheinungen innerhalb von zwei bis sechs Tagen mit einer Sterblichkeitsrate von 100 Prozent ein.

Hinter dieser kam eine andere wichtige Beobachtung. Erhielten die Tiere an Stelle von Cortison Injektionen des Hormons der Hirnanhangerüse, welches die Nebennierenrinde zur Produktion von Cortison veranlaßt, dann bewirkte das jetzt in die Blutbahn tretende Cortison keinerlei Erhöhung der Disposition der Versuchstiere für die Krankheit.

Nun ist es bekannt, daß das Sekret der Hirnanhangdrüse die Nebennierenrinde zur Sekretion nicht nur von Cortison, sondern mehr als 25 anderen Hormonen anregt, deren Rolle meist noch nicht geklärt ist. (Für die Erforschung der 28 Hormone der Nebennierenrinde erhielten im Herbst 1950 die Amerikaner Hench und Kendall sowie der Schweizer Reichstein den Nobelpreis.) Daraus schließt Shwartzman, es sei der definitive Beweis erbracht, daß eines oder mehrere der Nebennierenrinden-Honmonedie Steigerung der Anfälligkeit für Kinderlähmung, welche das Cortison zweifelsfrei hervorbringt, wieder aufheben. „Die Experimente scheinen einen bedeutsamen Zusammenhang zwischen der Funktion der Nebennierenrinde und der Anfälligkeit der Mäuse und Hamster für den Virus der Kinderlähmung zu erweisen.“

Andere Beobachtungen stützen diese These. Zum Beispiel ist bekannt, daß Erschöpfung durch Überanstrengung die Anfälligkeit der Kinder für die Krankheit erhöht. Ebenso ist die Anfälligkeit bedeutend erhöht im Anschluß an chirurgische Eingriffe, besonders nach der Tonsilektomie, der Entfernung der Mandeln. Dies erklärt sich nunmehr daraus, daß nach solchen Eingriffen eine verstärkte Cortisonabsonderung einsetzt. Shwartzman setzt hinzu, daß sich der Verdacht bisher hauptsächlich auf die Tonsilektomie gerichtet habe, weil diese besonders häufig an Kindern im gefährdeten Alter ausgeführt wird, während alle chirurgischen Eingriffe in Wirklichkeit die gleiche Wirkung haben.

Die Bedeutung dieser Experimente ist einleuchtend. Bisher hat man der Kinderlähmung auf zwei Wegen beizukommen versucht: Der eine ist der Versuch, eine Droge zu finden, die die Wirkungen des Erregers aufhebt. Der andere ist die Bemühung, einen Impfstoff zu entwickeln, der eine Immunität gegen den Erreger gibt. Nunmehr erscheint ein dritter Weg möglich, nämlich durch Wiederherstellung der gestörten Hormon-Balance den Erreger zu bekämpfen und unwirksam zu machen, indem man dem Körper das Widerstandsmittel zuführt. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß damit auch eine Methode für die Bekämpfung anderer Infektionskrankheiten in Reichweite gerückt ist. W. E.