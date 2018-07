Bereits wenige Monate nach Überwindung der Versorgungskrise vom Anfang Oktober 1950 steht die Frage der westdeutschen Zuckerversorgung wieder im Brennpunkt lebhafter Diskussionen. Das hat man selbst in Fachkreisen, nach den bitteren Erfahrungen des vergangenen Spätsommers und im Hinblick auf die günstigen Ergebnisse der westdeutschen Rübenkampagne, kaum für möglich gehalten. Wie sieht nun die Versorgungsbilanz für das laufende Zuckerwirtschaftsjahr tatsächlich aus?

Das Wirtschaftsjahr 1949/50 schloß nach den amtlichen Ziffern mit einem Gesamtverbrauch (Oktober 1949 bis September 1950) in Höhe von knapp 1,2 Mill. t ab. Davon wurden rd. 562 600 t aus eigener Rübenzuckererzeugung, 595 200 t aus Importen und 40 700 t aus Vorräten gedeckt. Zu Ende des Wirtschaftsjahres waren die sichtbaren Vorräte weitgehend erschöpft, und alle Anzeichen deuteten darauf hin, daß auch die sogenannten unsichtbaren Bestände im Handel, in der verarbeitenden Industrie und in den Haushaltungen stark zusammengeschmolzen waren. Der amtliche Voranschlag für das Jahr 1950/51 sah daher neben einer (dem Bevölkerungszuwachs und der Wirtschaftsentwicklung entsprechenden) höheren Grundverbrauchsquote die Schaffung gewisser Reservebestände und die Wiederauffüllung der üblichen Pufferbestände in Handel und verarbeitender Industrie vor. Zahlenmäßig bezifferte man den zu erwartenden Verbrauch in den vergangenen Wochen unterschiedlich. Die letzten Verlautbarungen rechnen mit insgesamt 1,5 Mill. t Verbrauchszucker, von denen 100 000 t der Vorratshaltung dienen sollen.

Inzwischen ist das Ergebnis der diesjährigen Kampagne recht genau zu übersehen. Mit einer Gesamterzeugung von rd. 905 000 t Verbrauchszucker übertrifft es alle Vorschätzungen; es stellt einen Rekord dar. Das gilt sowohl von den Rübenerträgen je Hektar, die mit 39,14 t einen Höchststand erreichten, wie auch für den Zuckerertrag je Hektar, der (bei unter dem Durchschnitt liegenden Zuckerausbeuten) 5,03 t Verbrauchszucker beträgt. Dies hervorragende Resultat beruht auf ausgezeichneten Leistungen der rübenbauenden Landwirtschaft und der Zuckerindustrie; freilich waren derartige Erträge nur dank besonders günstiger Witterungs- und Wachstumsbedingungen möglich. Ferner kann festgestellt werden, daß die Senkung der Zuckersteuer (und die so ermöglichte Gewährung eines angemessen nen Rübenpreises) ihre Früchte getragen hat: sie führte zu einer Erweiterung der Anbauflächen, von 147 478 Hektar (1949) auf 180 175 Hektar im letzten Jahre.

Zur Versorgungslage, die jetzt starke Verknappungserscheinungen zeigt, ist festzustellen, daß – unter Berücksichtigung der genannten Erzeugungs- und Verbrauchszahlen – für 1950/51 ein Importbedarf von rund 600 000 t Verbrauchszucker besteht, der damit etwa den Vorjahrseinfuhren entspricht. Von diesem Importbedarf sind bisher 357 000 t sichergestellt. Es stehen also jetzt schon 1,26 Mill. t Verbrauchszucker zur Verfügung, eine Menge, die heute bereits den Vorjahrsverbrauch übersteigt. Die Differenz, die noch durch Einfuhren bis zum Herbst 1951 gedeckt werden müßte, beträgt daher nur 237 912 t, wovon 100 000 t als Vorratsreserve gedacht sind.

Weshalb also gibt es jetzt eine akute Versorgungskrise? Das sind die Hintergründe: Das Bundesernährungsministerium, das (über das Freigabensystem) die Zuckerversorgung „steuert“, hat, beginnend Mitte Dezember 1950, trotz Drängens aller beteiligten Kreise, mit den Freigaben zurückgehalten und damit künstlich ein ständig ernster werdendes Spannungsverhältnis zwischen der regen Nachfrage und dem Angebot erzeugt. Eine so erzwungene Drosselung des Verbrauchs dürfte jedoch, abgesehen von dem psychologisch ungünstig gewählten Zeitpunkt dieser Maßnahme, im Zeichen der freien Marktwirtschaft ein wenig glücklicher Ausweg sein. Nach der Verknappung des Vorjahres bestand ja ein erheblicher Nachholbedarf; die Wiederauffüllung der Bestände nahm zusätzliche Mengen in Anspruch, und die fraglichen Monate weisen erfahrungsgemäß in der Jahresverbrauchskurve höhere Verbrauchsziffern auf. (Die „Marktforschungsstelle Zucker“ errechnet aus einem zwölfjährigen Durchschnitt für Oktober einen Verbrauchsindex von 125,3 v. H., für November von 113,8 v. H. und für Dezember von 104,4 H.) Unter Berücksichtigung dieser Umstände und unter Zugrundelegung eines (bei einem Gesamtverbrauch von 1500000 t zu errechnenden) durchschnittlichen Monats Verbrauchs von 125 000 t dürfte die im Quartal Oktober bis Dezember zur Ablieferung gekommene Zuckermenge von 476 309 t kaum als abnorm überhöht gelten. Von „Hortungstendenzen“, die eine Verbrauchsdrosselung erforderlich machten, sollte man also nicht reden.

Die Beschränkung der Freigaben wird jedoch weiterhin damit begründet, daß bisher lediglich 1,26 Mill. t des veranschlagten Gesamtverbrauchs sichergestellt seien. Das würde, mit anderen Worten, bedeuten: daß die Realisierung weiterer Importe als fraglich angesehen und daß der oben erwähnte vorkalkulierte Jahresbedarf den amtlichen Maßnahmen nicht mehr zugrunde gelegt wird. Den Ausgleich der Versorgungsbilanz hofft man auf dem Wege über eine künstlich herbeigeführte Verknappung des Angebotes und weiterhin – durch Sonderbesteuerung – auch der Nachfrage zu erreichen. Diese Politik muß jedoch als äußerst fragwürdig erscheinen. Die Entwicklung der letzten Wochen hat gezeigt, daß über die immer deutlicher hervortretende Marktbeunruhigung das Vertrauen in die amtliche Zuckerpolitik erschüttert worden ist, was einen Sturm zusätzlicher Nachfrage auslöste. Der richtige Weg ist nicht Drosselung des Verbrauchs, sondern ausreichende Einfuhr. Im Hinblick auf die wiederholt verlautbarte Absicht der Regierung, den Grundnahrungsmitteln bei der Einfuhr einen Vorrang einzuräumen, mußte ja erwartet werden, daß die Bereitstellung der erforderlichen Devisen (für Rohzucker: rund 40 Mill. $) möglich sei. Sollten sich hierbei Schwierigkeiten ergeben, so dürfte die Öffentlichkeit zumindest eine entsprechende Aufklärung erwarten. Mengenmäßig jedenfalls bereitet die Beschaffung keinerlei Schwierigkeiten. Die Weltzuckererzeugung wird für 1950/51 gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 3 Mill. t Verbrauchszuckerwert erbringen, womit trotz gestiegenen Verbrauchs ausreichende Mengen verfügbar sind. In normalen Zeiten hätte ein derartiges Anwachsen zu einer erheblichen Absatzkrise geführt! Auch im europäischen Raum ergeben sich ins Gewicht fallende Bezugsmöglichkeiten für „dollarfreien“ Zucker, die zum Teil in Handelsverträgen verankert sind. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die Verhandlungen über die Lieferung französischen Zuckers in Mengen, zwischen 120–200 000 t, über die noch keine Einigung im Preis erzielt werden konnte.

Soll die westdeutsche Rübenerzeugung auf gleicher Höhe gehalten oder noch gesteigert werden, so ergibt sich die Notwendigkeit einer weiteren Ausdehnung der Anbauflächen, die (durchschnittliche Erträge angenommen) etwa 15 v. H. betragen müßte. Dieser Zielsetzung stehet jedoch erhebliche Schwierigkeiten entgegen Der den Rübenbauern über die letzte Zuckersteuersenkung gewährte höhere Rübenpreis hat inzwischen, wegen einer Steigerung der Selbstkosten, seinen Anreiz weitgehend verloren: er deckt die Erzeugungskosten nicht mehr, wie es heißt. Damit erscheint eine Anbauflächenerweiterung fraglich. Ebenso weist die Zuckerindustrie auf gestiegene Lohnkosten und erhöhten Materialverschleiß hin. Ein Ausgleich über eine neuerliche Senkung der Zuckersteuer ist wiederholt schon gefordert worden. Der Ausfall der nächsten Kampagne wird von der Entscheidung dieser Frage abhängen, die noch vor dem Beginn der neuen Aussaat erfolgen müßte.

Es ist also zu fordern, daß einmal der Rübenanbau einen möglichst großen Umfang erreichen kann, und daß weiterhin durch rechtzeitige und ausreichende Importe der Zuckerbedarf sichergestellt und die dringend notwendige Beruhigung des Marktes herbeigeführt wird. Es erscheint ganz abwegig, mit der „Senkung des überhöhten Lebensstandards“ und der Zurückführung der „allgemeinen Übernachfrage“ (wie auch mit der Reduzierung der Einfuhren, falls man speziell diesen Weg einer Einsparung von Devisen gehen will) nun gerade bei einem Volksnahrungsmittel wie Zucker – Süßwaren einbegriffen – zu beginnen. Zucker ist eben kein Luxusartikel und kann also nicht in einem Atem mit Austern, Hummer, Langusten, und dergleichen genannt werden; Zucker ist vielmehr eines der wertvollsten und kalorienmäßig gesehen billigsten Nahrungsmittel! Hugo Ahlfeld