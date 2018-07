Die Siemens & Halske A.G. und die Siemens-Schuckert-Werke AG. geben als erstes deutsches Unternehmen Wiederaufbauprämien an ihre Belegschaftsmitglieder aus. Ein Schritt, der Beachtung verdient! Alle Belegschaftsmitglieder, die seit dem 1. Oktober 1947, dem Tag des 100jährigen Jubiläums von Siemens & Halske, ununterbrochen beschäftigt waren, werden in den Genuß dieser Prämie kommen, die bis zu einem Monatseinkommen von 200 DM in bar bezahlt wird. Empfänger von Monatsgehältern von 200 DM bis 600 DM einschließlich erhalten die Prämie z. T. in bar, z. T. in Anrechten auf DM-Stammaktien von Siemens & Halske. Empfänger von Monatseinkommen über 600 DM bekommen die Prämie ausschließlich in solchen Anrechten. Da die Gesellschaft ihr Aktienkapital noch nicht umgestellt hat, werden zunächst diese Anrechte ausgegeben, wobei sich die Gesellschaft verpflichtet, nach der Umstellung auf DM lautende Aktien zu gewähren. Die Dividendenberechtigung beginnt am 1. Oktober 1950. Die Zertifikate, ebenso die späteren Aktien, können als Inhaberpapiere frei veräußert werden.

Mit dieser Regelung will Siemens den Belegschaften für hervorragende Leistungen beim Wiederaufbau der Werke danken. Besonders bemerkenswert ist dabei, daß nicht nur Wiederaufbauprämien in bar (wie das auch schon andere Unternehmen getan haben) gewährt werden, sondern auch in Aktien. Dadurch wird zweifellos dem Gedanken der Verbundenheit der Belegschaft mit dem Unternehmen verstärkt Ausdruck verliehen. Das Haus Siemens hat damit, gerade jetzt, da das Mitbestimmungsrecht immer noch heftig diskutiert wird, ein Beispiel sozialer Haltung gegeben, das nachahmenswert ist. hbd.