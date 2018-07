Vba wwer ära Sonner Korrespondenten Ä f, J?ojj 3 im Februar Gegenüber allen gegenteilig Gerüdsten uad Mißd eufuBgea der letzten Tage sei festgestellt: ofc (Bundesregierung bejaht den SchiBnanPlan nach wie vor und erwartet baldige ParapbJerang. Auch hat die Bundesregierung keine neuen Forderungen angemeldet. Wenn der fraiwöskche Ministerpräsident das Gegenteil behauptete, dann wurde er offenbai falsch in= formiert. Es geht nicht nm neue Forderung; sondern n die Formulierung einer bereits ia Aussicht gestellten Zusage, Nach der übereinftinimeßden Meinung von Regierung und Paria ment in Bonu bedangt die Errichtung der Moa= tan uoion die Auflösung der Ruhrbahörde. Dieser Meinung hat man sich auch auf der Gegenseite in Paris angeschlossen and die französische Regierang hat auch vefspr0chen b sie werde sich bei ihren Partnern In der Rahrbehörde für deren Auflösorg einsetzen, sobald die Existenz der Montanunion beschlossen sei. Di Bundesregierung jedüdi bat am eine, unmißverständliche Fornrainnig dieser Zusage, die in einem gleidiEeitig mit der Parapbserung des Scbuman Plans zn überreichenden Brief am Ausdruck kommen soll. Zur Zeit verhandelt man noch über da schrift liebe Präzisierung dieser Zusage s die unseren Ver= trctern bisher nicht klar genug erschien, Das ist der Tatbestand, auf den sich Plevens Afussprad von den angebliche! a&xa deutschen Förde nmgen bezieht.

Doch bestehen auch aodh ia ander) Fragen MeiiMißgsveärscbJedenheitenj die die ParapMerwng 4es Vertrages verzögern s ünsiefadich der Ver bundwirtschaft Bind des KoblenverkauFs&ontors. Dali ein völliger Verzicht auf den Verband vos Kohl und Esen für die Ruhrindustrle nicht tragbar wäre, bat man such auf der anderen Seite eingesehen. Es geht nw noch um das zukünftige Ausmaß dieses Verbunds. Die Deutschen wollen 25 bas 28 Prozent der gesamten Kohlenförderung gegenüber biskat weit über 50 ProzeaS im Verband mit <! Eisenindustrie lassen, Die Zugeständnisse des Alliierten and dieser Grenze recht nabe. Hier wird es voraussichtlich bald z einem Kompromiß kommen, Darüber wird abef nicht in Pris, iondern auf dem Petersberg ver bandelt, wo auch das SehäcLsal des Köhlenyerkanfskonton entschieden werben wird, AB! deutscher Seite Terlangen nicht nur die UnterBehjer" ädern auch die Gewerkschaften den Fortbestand des Kohlenverkufskontors, weil es die Förderung mit der Nachfrage in EinHang bringt und eine halbwegs gleichmäßige BesÄäTürung bei allen Zechen garantiert, Noch ist nid, bekannt, EU welAen Zugeständnissen der Peters= berg in dieser Frage bereit ist, Schließlich t imiß nodi abgewartet werden, wu lieh die Alliierte Oberkotnmisskm di Durch führaig des Gesetzes Nr 27 über die Dekartelli= ieniag vorstellt, das ja für alle Schuman PlaniTalaehmer n Modellgesets werden ward Denn In der Montanunion soH es keine Diskriminierung gehen, also kein Gesetz, das den einen Partner schiechter stellt als di and eren. Es besteht daher begründete Hoffnung, daß die Alliierten das Gesetz, Nr, 27 nicht in einem extremen Sinne auslegen werden, Erst nach der Kläruittg alier hier auf gefühlten Fragen, die in unauflösfiche ra Zusammenhang miteinander stehen, wird die Paraphierung des AimTai Plane erfolgen können.