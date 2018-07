Erzählung von Gerhardpaul Friedrich

Li Wang Hsi griff zum Pinsel und schrieb: „An den großen uralten Genossen, Sohn des Hammers und der Sichel, in der Hauptstadt Peking. Ich bin der ganz unbedeutende und erbärmliche Reaktionär Li Wang Hsi aus Kantschou. Deine Soldaten der ‚Neuen Ordnung‘ beschlagnahmten meinen ‚Palast der silbernen Lotos‘, mein Geld und meine Habe. Verzeihe mir kriecherischem Agenten des Monopolkapitals, daß ich mit meinem gerechten Schicksal unzufrieden bin. Denn noch immer belastet mich ein Rest meines früheren Besitzes, weshalb ich Dich „bitte, die Beschlagnahme durchführen zu lassen. Geschrieben in der Stunde des Schweins am Tage der zitternden Kröte im zweiten Frühlingsmonat von Li Wang Hsi, dem Reaktionär aus Kan-tschou.“

Als das Schreiben in Peking eintraf, ging eine Anordnung an den Konfiszierungsausschuß nach Kan-tschou, daß der Bitte des Reaktionärs Li Wang Hsi stattzugeben und der restliche Besitz zu beschlagnahmen sei. Wenige Wochen später meldete der Genosse Vorsitzende des Ausschusses aus Kan-tschou, die Anordnung wäre durchgeführt, und fragte an, wie nun mit dem beschlagnahmten Besitz zu verfahren sei. Die Antwort aus Peking war kurz: „An verdiente Aktivisten verteilen.“ Kan-tschou meldete zurück: „Es handelt sich nur um ein Stück lebendes Inventar. Teilung nicht möglich.“ „Beschlagnahmtes eine Stück lebendes Reaktionärinventar umgehend nach Peking Stop“ telegraphierte die Hauptstadt.

Mit dem nächsten Eilzug aus Kan-tschou trafen zwei Rotvolkspolizisten mit einem alten Weibe ein und ließen sich beim Genossen Sachbearbeiter melden, den das Weib sofort auf das unflätigste beschimpfte. „Halt’s Maul, Genossin“, sagte er und schrie dann die Polizisten an, um das Geschrei der Alten zu übertönen ,,Wo ist das Inventar, Genossen?“ Die Rotvolkspolizisten grinsten schadenfroh und zeigten auf das Weib: „Hier ist es, Genosse Sachbearbeiter.“ Der Sachbearbeiter wußte nicht, wie er nun verfahren sollte und meldete die Sache dem nächsthöheren Genossen. Aber auch der zog sich durch Weitermeldung aus der Affäre, bis die Angelegenheit vor den allerhöchsten Genossen kam. Der beorderte den Reaktionär Li Wang Hsi zu sich. Hinter seinem Schreibtisch strahlte er wie ein Vollmond auf den zitternden Li Wang Hsi herab: „Wir sind eine fortschrittliche Volksdemokratie, Bei uns ist das Weib kein Besitz mehr, sondern eine gleichberechtigte Genossin.“

„Nicht für mich“, wiegte Li Wang Hsi sein Haupt, „denn ich bin ein rückständiger Reaktionär und einem solchen ist ein Weib, auch ein böses, Besitz. Nehmt ihr meinen Besitz, müßt ihr mein Weib mitnehmen. Nehmt ihr mein Weib nicht und erkennt es als gleichberechtigte Genossin, so ist Sie gleichermaßen das Weib eines gleichberechtigten Genossen, dem man sein Weib, aber auch seinen übrigen Besitz beläßt. Wenn ihr linientreu und ideologisch gefestigt seid, Großgenosse, dann bleibt nur eines übrig: Mein Weib zu nennen. Was ihr damit macht, ist mir gleichgültig, muß es mir doch auch gleichgültig sein, was mit meinem übrigen Besitz geschah, Oder ich erhalte meinen Besitz zurück, dann nehme ich auch mein Weib wieder zu mir.“

Der Großgenosse hob seinen wuchtigen Hintern aus dem noch wuchtigeren Ohrensessel und begab sich ins Beratungszimmer: „Wir sind eine Volksdemokratie“, sagte er zu den dort versammelten Genossen. „Die westliche Welt glaubt es uns nicht, aber es ist so. Bei uns kann theoretisch jeder seine freie Meinung äußern.“ Gebt also Li Wang Hsi sein Besitztum und sein Weib zurück und stellt ihn allen Auslandsbesuchern vor. Er soll seine Meinung über unseren Volksstaat so äußern, wie er ihn als Reaktionär sieht. Wir haben somit einen Staatsreaktionär und können die übrigen Reaktionäre, die nicht im Staatsdienst stehen, liquidieren.“

Der Vorschlag fand Beifall, und wann immer sich Journalisten oder Intouristen aus dem Ausland meldeten, stets wurden sie nach Kan-tschou geführt und Li Wang Hsi, dem Reaktionär und seinem bösen Weib, der Megäre des Kapitals, vorgestellt. Beide machten sich dann von Herzen Luft, und jedermann sprach mit Stolz von „unseren Reaktionären“.

Li Wang Hsi; der übrigens längst gegen die Bosheiten seines Weibes abgestumpft war, lebte auf, und es ging ihm von Tag zu Tag besser – nicht zuletzt durch die zahlreichen Zuwendungen, die ihm als Reaktionär-Aktivisten zuteil warden. Er sah langsam ein, daß eine Volksdemokratie doch eine recht gute Sache sei, wenn man u. der Klippe sitzt, und als wieder einmal eine Delegation ins T. and kam, glaubte er seine reaktionärer Ansichten nicht mehr vertreten zu können und sagte frei heraus, was er von der Volksdemokratie nun dachte: Daß es ihm ausgezeichnet gefiele, er ausreichend zu essen habe und viele Vergünstigungen erhalte. Noch ehe die Schlagzeile der New York Times: „Rotchinas letzter Reaktionär durch Bestechung mundtot gemacht“ in Druck ging, stand Li Wang Hsi vor dem Volksgericht. „Genosse Reaktionär! Du bist von der Linie abgewichen, hast dich ehrlos gegen den Staat verhalten und deinem Ehrentitel ,Volksreaktionär neuen Typs‘ Schimpf und Schande gemacht“, donnerte der Volksanwalt. „Du bist nicht mehr würdig, ein Reaktionär zu sein!“ Und der arme Li Wang Hsi beugte die Knie und senkte den Kopf in Erwartung des Genickschusses, der dann auch nicht ausblieb.