London, im Februar

Can I help you? Kann ich Ihnen helfen? – Wie oft habe ich diese Frage in den Nachkriegsjahren in England gehört. Sie klingt angenehm. Sie entspannt die Beklemmung, die überall in England auftaucht, wo sfch zwei Menschen begegnen, die einander nicht vorgestellt sind. Sie ist aufrichtig gemeint, wenn auch jeweils strikt spezialisiert auf die Erteilung einer Auskunft, auf die Auswahl eines Schlipses oder auf das Servieren einer Tasse Tee.

Es ist eine neue Redewendung des Englischen. Sie mag vor dem Kriege hier und dort üblich gewesen sein, dessen erinnere ich mich nicht so genau. Doch man konnte sie nicht erwarten, wie etwa das „How do you do!“ (Antwort bekanntlich ebenfalls „How do you do!“). Wie ist diese Bereitschaft zur Hilfe in den englischen Sprachgebrauch gekommen? Lorch die englische Frau!

Nicht, daß der englische Mann etwa weniger hilfsbereit wäre. Im Gegenteil, er möchte schon gern helfen. Aber die jahrhundertealten Prinzipien der Erziehung eines gentleman fordern kategorisch Zurückhaltung. Helfen? Ja. Hilfe anbieten? Um Himmels willen! Ein gentleman drängt sich niemals auf. Und ist es nicht anmaßend, dem anderen Hilfsbedürftigkeit zu unterstellen? Bringe ich ihn nicht in die Verlegenheit, eingestehen zu müssen, daß er tatsächlich... so peinlich es ihm sei, Ungelegenheiten zu bereiten sich in der unangenehmen Lage befinde... ausnahmsweise, der Unterstützung eines anderen zu bedürfen... etwa um die Zimmertür von Direktor X aus hundert anderen gleichen herauszufinden? Dränge ich mich nicht in die geheimen Unsicherheitsgefühle des anderen ein? Vermehre ich nicht sein Unbehagen, wenn ich behaupte, mehr zu können als er? Und wie, wenn er mein Angebot annimmt, mich ins Vertrauen zieht – und ich bin dann außerstande, ihm zu helfen? Bin ich dann nicht mit meiner Angeberei blamiert, ist der andere nicht durch die Ausschüttung seines Herzens vor einem Unwürdigen verletzt? So ähnlich würde es in einem englischen Manne aussehen, der zögernd dieses „Kann ich Ihnen helfen?“ hervorbrächte.

Ganz anders die moderne englische Frau. Sie hat niemals von Freud gehört, und seine Theorie der Hemmungen würde ihr die Schüchternheit der englischen Männer im falschen Augenblick auch nicht sympathischer machen. Sie fühlt sich überlegen. Die Männer redeten früher von „der Struktur, die eine Arbeitslosigkeit unvermeidlich macht“; sie reden heute von „der Planung, die eine Fleischknappheit unvermeidlich macht“ – und in beiden Fällen wissen die Frauen nicht, was sie auf den Tisch bringen sollen, in der Arbeitslosigkeit nicht, weil das Geld fehlt, und im Sozialismus nicht, weil das Fleisch fehlt, nach dem gerade die Männer immer jammern. Die englische Frau hat gelernt, daß von den Männern nicht viel zu erwarten ist. Sie schweigen oder sie stottern, wenn im Mondenschein ihre Zungen Schwingen bekommen sollten. Und sie reden und gehen dann achselzuckend auseinander, wenn sie einmal bei einer praktischen Aufgabe richtig zupacken sollten.

Seitdem die englische Frau das gelernt hat, seitdem sie gemerkt hat, um wieviel leichter es ist, selbst zu handeln, als auf die Männer zu warten, seitdem handelt sie und seitdem sagt sie: „Kann ich Ihnen helfen?“ Jawohl, sie kann es. Denn sie geht unbeschwert von Problematik an die Aufgabe heran, erledigt sie Stück um Stück, so wie die Wäsche zu Hause, die ja auch kein Problem ist, sondern einfach eine Aufgabe. Eigentlich eine schwere Aufgabe, von der sich der Mann ebenso drückt wie vom Bettenmachen oder vom Teppichklopfen, auch wenn seine Frau tagsüber ins Kontor geht oder als Verkäuferin aushilft oder im Imbiß hinter der Theke steht. Viele Frauen in England verdienen heute weiter; wenn sie geheiratet haben. Der Mann und das Heim leiden – nach englischen Begriffen – darunter nicht, eher allerdings die Kinder, wenn sie überhaupt kommen dürfen.

Überlegen fühlt sich die englische Frau. Daher ihr freundliches, sicheres, in sich selbst ruhendes Lächeln, wenn sie fragt: „Can I help you?“ Sie weiß es ja vorher, sie kleidet es nur in Frageform, weil sie keinen Vorteil aus ihrer Überlegenheit ziehen will.