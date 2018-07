Inhalt Seite 1 — DIE WOCHE Seite 2 Auf einer Seite lesen

1 otcMnesisd und nordkoaii traten erneut zu inem Grofiaa abschnitt der Korea Font an , UJO Truppen wird in diesem kritisch bezeichnet.

Der indische MmlsteipraVdent Mehr erklär & UNO Entschließurg die die drnestscha Volksrepublik 20111 Agresor stmpelce, hjtbe zumindest torläufig aItn Vermitrlungsversuche n Ende Remäfht.

britische Botscbait ia de n USA, S Olivjr Franks, gab K kvtrtt, Großbriranmeß würde die Aufnahme Rot China! m die UNO begrüßen. Er fügte hinzu, daß dieser Kontakt mit Rot Chiaa vielleicht eines Tages ?u einet Spaltung iwivchen Peking and Moska Häihren köinte.

Der japanische Ministerpräsident Singen Yosbick un 4 der amerikanische Sondetbotschiifte Jchn Foster Dulles stellten in zwei gesonderte Erklärungen fest, daß zwischen Japan and den USA eine grundsätzliche Übereinstimmung üb ein Verteidiguagsabkonimen erzielt worden sei Dalles betonte, in Zukunft werde ein Angriff <nat Japan als dn Angff en Ae UNO angesehen % werden.

Der einzige kommunistische Bürgenueistet Japans, das Stadtoberhaupt von Goka, wurtfr durch Volksentscheid abgesetzt. Die Bevölkerung haue sich darüber beschwert daß ihre kleine Stadt in Verruf gekommen sei, kommunstisch zu seü, wodurch die jungen Männer aoswärb, keine Arbeit mehi bekämen and keine Mädchen meht fänden, die sie heiraten wölken.

Der "Zweite Islamische Weltkongreß" ward Ia Karatchi eröffnet. Vertreter von 400 Millionen Mohxmmedaneni nehmen an ihm teil. Der Großmufti von Jerusalem sprach sich am ersten K onfercaztag für die BilAmg d aes Commonwecdü, der islamischen Staaten aus, In den Hauptstädten der westlichen Midbtt wurde der Wortlaut der letzten sowjetischen Note ober eine mögliche Viererkonferenz veröffentlicht. Daraus geht hervor, daß die Sowjet union für ein baldiges Zusammentreten des Außenministerrates ist und unter Umständen bereit sein werde, die Konferenz nicht ausschließlich auf das Deutschlandthema zu beschränken Die USA forderten die Sowjetunion aiuf, die im Rahmen des Pacht- und Leihabkommens während des Krieges erhaltenen 672 Kriegs- und Handelsschiffe sofort zurückzugeben, da die sowjetische Regierung anscheinend nicht gesonnen sei, iioreri Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 11 Militär den Dollar nachzukommen.

Die Regierungen der USA, Frankreichs ufflcl Großbritanniens fordeten über 20 westliche Staaten auf, sich an der Bildung einer Behörde zu beteiligen, die die Produktion wichtiger Rohstoff höben und deren Verteilung vornehmen solL Der republikanische Senator Taft warf Präsident Truman erneut "unüberlegte und leicht" sinnige Handlungen vor und verlangte, daß de ? Atlantikpaktarm nur je eine amerikanische Division für je n westeuropäische Divisionen tt werden solle.