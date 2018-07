E. G., London, Anfang Februar Welchen Luxus meint eigentlich der britische Schatzkanzler Gaitskell, wenn er sagte, man müsse auf ihn „zuerst“ verzichten, um Raum für die Aufrüstung zu schaffen? England schafft zwar heute in seiner Industrie um fast die Hälfte mehr als vor fünf Jahren. Und die Menge seiner Ausfuhr liegt um 70 v. H. höher als vor dem Kriege. Und doch ziehen neue graue austerity-Wolkenauf, bevor noch der einzelne Engländer das befreiende – uns Deutschen ja tatsächlich wieder bekanntgewordene! – Gefühl erlebte, er könne sich, wenn er wolle, wieder einmal richtig „alles“ leisten, was gut und teuer ist – also sich einen (gewissen, bescheidenen) Luxus „erlauben“. Man wende nicht ein, zum Luxus gehöre auch Geld und das sei in Deutschland so viel knapper. Es gehört ja zur Definition des Luxus, das man ihn sich „eigentlich“ nicht leisten kann, das man dafür entweder gestern (beim Sparen) oder morgen (beim Einschränken) krummliegen muß. Doch es gehört eben nicht nur Geld zum „Luxus“ (mit dem wir nicht Diamantringe und Nerzpelze, sondern „etwas Nettes“ fürs Auge, den Gaumen, die Gemütlichkeit – oder den Geist – meinen), sondern auch die „freie Auswahl“.

Wenn man einmal von allen Komplikationen absieht – also von dem deutschen Vertriebenenproblem, von dem Nachholbedarf der Ausgebombten (die natürlich ganz andere Vorstellungen von „etwas Nettem“ haben müssen), von dem noch nicht angetasteten „Kern“ der Arbeitslosigkeit usw. –, so stellt sich das Problem doch etwa so dar? Entweder man arbeitet strikt die 44 Stunden woche, überanstrengt sich dabei nicht, spart sich vielleicht noch etwas Kraft für die Schwarzarbeit am Wochenende auf – und kann sich dann für den Netto-Wochenlohn von, saget wir, fünfzig Mark gerade das Notwendige kaufen an Lebensmitteln (strikt unterschieden nach billigen, knappen, rationierten und teuren, ziemlich frei verfügbaren) und an sonstigen Artikeln des täglichen Bedarfs. Genau so steht es bei den „Anschaffungen“, wo eine – gar nicht so kleine – Auslese an billigen, Standardartikeln vorhanden ist, den utility-Waren, bei denen man jedoch auf das vorgeschriebene Sortiment (genauer noch: auf die im jeweiligen Laden gerade verfügbaren Artikel aus diesem Sortiment) angewiesen bleibt, während darüber hinaus die in den Qualitäten unkontrollierte, in den Preisen durch die Purchase Tax ganz erheblich verteuerte „freie Auswahl“ vorhanden ist, der oft die solide Grundlage einer breiten, vierseitigen Nachfrage fehlt. Das gleiche gilt auch für die Genüsse, Das Gaststätten-Essen und das Bier sind teuer und schlecht, der Whisky ist teuer und knapp, die Zigaretten sind teuer und in den populärsten Sorten nicht immer frei erhältlich.

Oder aber die andere Möglichkeit: Man arbeitet hart in der normalen Arbeitszeit, man macht dazu noch ein paar Überstunden, wenn sich die Gelegenheit bietet. Man bringt für das alles auch nicht mehr als ein Netto-Einkommen von fünfzig Mark die Woche zustande, hat dafür aber die freie Wahl beim „Anlegen!“ Wenn man heute aus dem vollbeschäftigten England nach Westdeutschland kommt, so hat man ganz eindeutig den Eindruck, daß es denen, die Arbeit haben, in Deutschland ganz erheblich besser geht als in England.

Es ist gar nicht sosehr die Tatsache, daß sich der Deutsche für sein Geld mehr kaufen kann oder daß die deutsche Hausfrau, der deutsche Arbeiter besser rechnen können; das Geheimnis scheint uns einfach darin zu liegen, daß in Deutschland mehr geschafft wird, für so ziemlich den gleichen Lohn, und dadurch für alle mehr verfügbar ist. Mit anderen Worten, in Deutschland ist es „seit der Währung“ gelungen, mit harter Arbeit und einer Marktwirtschaft wieder ein reichhaltiges Sortiment zu schaffen.

In England hat man es nicht zuwege gebracht, die Kant rollen, rechtzeitig abzuschütteln (wir sind ja auch nicht gerade freiwillig und gern in das kalte Wasser gesprungen!) und muß nun feststellen, daß in der kontrollierten, rationierten, vollbeschäftigten Wirtschaft nicht genug geschafft wird. (Dabei haben wir allerdings, wie vorher die deutschen Probleme der Vertriebenen und Arbeitslosen, auch die englischen „Komplikationen“ zunächst beiseite gelassen: die hohen Kosten für das gewaltige, von den Engländern sehr begrüßte Sozialexperiment der „sozialen Sicherheit von der Wiege- bis zur Bahre“ und die hohe Last der englischen Staatsschuld, die jährlich 500 Millionen Pfund Zinsen aus dem primären Volkseinkommen „weg disponiert“.)

All dies muß man vor Augen haben, wenn England jetzt einen „Luxus“ fortstreichen will, der in unseren Augen kaum vorhanden ist. Das Problem ist fundamental wohl für alle Westeuropäer das gleiche. Es heißt: Wie schafft man die Aufrüstung (die England eine Erhöhung seiner jährlichen Rüstungausgaben – von 800 auf 1400 bis 1500 Mill. £ bringen wird), wenn erstens die Industrie und die Menschen bereits vollbeschäftigt sind und zweitens die Rohstoffe für die Aufrüstung international knapp sind, daher also teurer – mit größerem Exportvolumen – bezahlt und gleichzeitig noch irgendwie rationiert werden müssen. Die Lösung erscheint jedoch für England deshalb in einem besonderen Lichte, weil der „Luxus“, den es zu opfern gilt, nicht so sehr in dem „reichhaltigen Sortiment“ liegt, das schon bisher nicht recht „da“ war, jedenfalls nicht in dem psychologischen Gefühl einer „freien Auswahl“.

Der „Luxus“, der in England gefährdet; ist, liegt im „Wursteln“, das unter der Labour-Bürokratie nicht ab-, sondern zugenommen hat, liegt im gemächlichen Arbeitstempo, liegt auch in der sozialen Sicherheit, für die, mit steigenden Lebenshaltungskosten und (bestimmt!) nachhinkenden Geldsätzen der verschiedenen Beihilfen und Unterstützungen (für Kinder, Kranke, Arbeitslose, werdende Mütter und Alte) bereits eine Entwertung begonnen hat. Es gibt kaum jemanden in England, der sich vorstellen kann, daß genügend Leistungszuwachs für Aufrüstung, Exporterhöhung und Lebensstandard eintreten könnte. Man spürt in England, das man einer trigten Zeit entgegengeht – und findet wenig Trost in der Tatsache, daß die letzte triste Zeit Krieg und Nachkrieg eigentlich noch gar nicht zu Ende war...