Die Ruhrbehörde muß sich darüber klar sein, daß ihre kommende Entscheidung vom deutschen Volk als Gradmesser für die gerechte Handhabung europäischer Zusammenarbeit angesehen wird“, meinte kürzlich Wirtschaftsminister Prof. Erhard. Am Mittwoch haben im Düsseldorfer Atlantic-House die Verhandlungen über die deutschen Kohlenexportmengen für das 2. Quartal 1951 begonnen. Westdeutschland würde bei einer Ausfuhrverpflichtung von etwa 4,9 Mill. t (jetzt 6,2 Mill. t) gerade zum Ausgleich seiner innerdeutschen Bedürfnisse kommen können. Es steht aber zu befürchten, daß einige Auslandswünsche nach der ungemein billigen deutschen Exportkohle – fast die Hälfte gegenüber US-Kohle frei europäische Häfen – egoistisch hart bleiben und damit nicht nur das deutsche Wirtschaftsgefüge in Unordnung bringen und den politisch negativen Kräften Vorschub leisten, sondern auch das deutsche Vertrauen, zu einer Gemeinschaftslösung zu kommen, erheblich gefährden.

Es dürfte jetzt im Interesse der ausländischen Delegation liegen, den politischen Gesamtkomplex nicht zu übersehen. Denn es ist nicht von der Hand zu weisen, daß die USA unter allen Umständen den guten Konjunkturstand der westdeutschen Wirtschaft erhalten wissen möchten. Wird der Amerikaner in der Ruhrbehörde dieses Moment zum Erfolg bringen können? Auch der Franzose ist an der politischen (Beruhigung in Westdeutschland interessiert und müßte dafür doch von seiner Stahlindustrie einige Gewinnquoten abschöpfen können. Der Engländer, der eine Labourregierung vertritt, dürfte vor der Frage stehen, wie gerade er als Repräsentant einer Arbeiterregierung eine für den deutschen Arbeiter tödliche Kohlenpolitik in der Ruhrbehörde verantworten könnte. Wir meinen, daß Mr. Warner sehr viel Einsicht und europäisches Urteilsvermögen hat, seine politischen Freunde nicht zu enttäuschen – und damit auch europäisch zu handeln. Schwierig ist seit langem dagegen die Atmosphäre mit den Benelux-Staaten.

Die deutsche Delegation erwartet zwar keinen leichten Ablauf der für die deutsche Wirtschaft sehr entscheidenden Kohlenkonferenz. Sie ist aber doch optimistisch und vertraut auf die gesamteuropäische Einsicht der Partner. Rlt.