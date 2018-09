Der Wert der Westberliner Industrieproduktion stieg nach Feststellungen der Berliner Absatzorganisation (BAO), die übrigens jetzt ein halbes Jahr besteht, von 944 Mill. DM im 3. Quartal 1949 auf 1833 Mill. DM im gleichen Quartal des vergangenen Jahres. Trotz dieser großen Steigerung sind damit erst 40 v. H. der Produktion des Jahres 1936 erreicht, während in Westdeutschland der Produktionsindex sich immerhin auf 129 v. H. beläuft. Der Wert der ausgeführten Westberliner Güter machte im ersten Halbjahr 1950 mit 33,3 Mill. DM nur 1 v. H. des Exports der Bundesrepublik aus. Für das gesamte Jahr 1950 beträgt er 97,57 Mill. DM. Darin waren Fertigwaren – mit 90 Mill. DM enthalten. Auch hier ist man, trotz der fortschreitenden Entwicklung, noch weit von dem Prozentsatz des Jahres 1936 entfernt: damals lieferte Berlin etwa 7 v. H. der deutschen Ausfuhr.

Die Quote der vier Hauptgruppen (Elektroindustrie, Maschinenbau, Feinmechanik und Optik sowie Pharmazeutik), die vor dem Kriege zwei Drittel des gesamten Berliner Industrieexportes ausmachte, hat sich dagegen noch erhöht, obwohl der Berliner Maschinenbau praktisch erst im letzten Jahr wieder am Weltmarkt erscheinen konnte. Das Hauptgewicht der Westberliner Ausfuhr liegt mit rund 75 v. H. in den europäischen Ländern; 13 v. H. gehen nach Asien, 7,5 v. H. nach Amerika, 3 v. H. nach Australien und 1,5 v. H. nach Afrika.

Gegenüber den erfreulichen Produktions- und Exportentwicklungen ist leider der Zuwachs an Arbeitskräften verhältnismäßig bescheiden. Diese geringe Zunahme wird mit umfangreichen Rationalnalisierungsmaßnahmen erklärt, die die Westberliner Industrie durchzuführen sich gezwungen ‚sah. Um nun aber einen energischen Angriff gegen die Arbeitslosigkeit zu unternehmen, will man in den nächsten 18 Monaten eine Verfünffachung der Westberliner Exports erreichen. Das ist ein hohes Ziel, wenn man die Schwierigkeiten berücksichtigt, denen der Absatz Berliner Erzeugnisse auch im Ausland noch ausgesetzt ist. Zur Stärkung der Konkurrenzfähigkeit wird bereits seit Monaten mit dem Bundesverkehrsministerium und der Bundesbahn über den Abbau überhöhter Frachten verhandelt. Den höheren Produktionskosten war bis Mitte v. J. durch günstige Dollarumrechnungskurse begegnet worden; eine Umsatzsteuerrückvergütung von 3 v. H. für Berliner Exporterzeugnisse wird als entsprechender Ersatz für den Fortfall jener Vergünstigungen für notwendig angesehen. Ferner bemüht man sich um die bevorzugte Überweisung von Auslandsanfragen an die Berliner Absatzorganisation oder direkt an Westberliner Firmen, Mit Hilfe von ERP- oder GARIOA-Mitteln hofft man, Stützpunkte der BAO im Auslande errichten und unterhalten zu können, Berliner Firmen mehr als bisher an Auslandsmessen zu beteiligen, die Einrichtung von Konsignationslagern, den Ausbau von exportintensiven Produktionen und die Beschaffung von Informationsmaterial zu finanzieren. Aussichtsreich erscheint auch die Heranziehung Berliner Firmen zu allen Ausschreibungen des Auslandes und die bevorzugte Erteilung von Importlizenzen. Darüber hinaus werden Zollerleichterungen für Berliner Produkte angestrebt.

Um Verzögerungen zu vermeiden, will man zunächst eine Stundung des Zollbetrages auf Berliner Erzeugnisse durchsetzen; dabei soll die OEEC die Genehmigung zur Verrechnung der gestundeten Beträge über die Gegenwertfonds der Länder geben, welche die Zollbeträge stunden. Bei der gegenwärtigen Weltkonjunktur und den beschränkten Berliner Kapazitäten wird eine grundsätzliche Ablehnung solcher Zollbegünstigungen nicht gefürchtet, zumal dem Auslande eine Kontingentierung der aus Berlin zollfrei einzuführenden Waren als Abwehrmittel gegen zu starke Konkurrenz, zur Verfügung bleibt. Immerhin scheint man im Auslande diesen Vorschlägen nicht überall so positiv gegenüberzustehen wie in den USA.

Wenn die Rohstoffversorgung Berlins gesichert ist, wofür Zusagen des Bundeswirtschaftsministers vorliegen, so wird man bei Erfüllung dieser Wünsche eine Verfünffachung des Berliner Exports nicht als utopisch anzusehen brauchen, zumal die Konjunktur den Auslandsabsatz fördert und Berlin immer noch das Wirtschaftsgebiet mit den kürzesten Lieferterminen ist. Diese Exportbelebung würde jedenfalls auch zum Abbau der (für beide Teile lästigen) Subventionen aus Westdeutschland beitragen, können. Sa.