Seit um die Mitte Januar unsere Constellaüon~ Maschine auf dem New Yorker Flugplatz landete, haben wir hier über Schneestürme und eingefrorene D Züge bis zu neuerlicher Frühlingsstimmung alle Wetterphasen in dramatisch rascher Folge genossen. Mir erschien dies bemerkensw erli weil auch das politische Klima dieses Landes sich in der gleichen Zeit gewandelt hat. Damaiss Mitte Januar, hatte der amerikanische Unwille über Europa gerade den Höchststand erreicht. Es war typisch, daß die Karikaturisten den arglosen Uncle S am zeichneten, der fassungslos zusah, wie sein vermeintlicher europäischer Freund mit den Dollars um die Ecke lief und ihn, den guten amerikanischen Onkel, allein stehenließ. Das allgemeine Gefühl war; yWir haben diese Europäer wieder- auf die Bebe gestellt; unsere Steuerzahler haben dafür immer neue Opfer bringen müssen; jetzt aber, da wir in Korea kämpfen, haben sie uns im Stich gelassen, so daß wir allein die Last des Kampfes zu tragen haben Und nicht genug damit: Die Europäer sind nicht einmal bereit, solidarisch mit uns den Angreifer zu brandmarken Natürlich richtete sich der amerikanische Groll vorwiegend gegen England, das nicht nur Rotchina vor einem Jahr anerkannt, sondern seither eine eigene — englische — politische Haltung gegenüber dem Fernen Osten eingenommen hat. Und war nicht Ministerpräsident Attlee gewissermaßen als appeaser herbeigeeilt? Die Amerikaner stellten fest, daß den Engländern aus egoistischen Gründen die Einheit des Commonwealth wichtiger sei als das allgemeine Anliegen Deiner Einheit der nichtkommunästtschen Welt. Zugleich wurde gerade über dem China Problem eine vielleicht grundsätzliche Verschiedenheit der beiden angelsächsischen Völker in der Behandlung außenpolitischer Fragen deutlich: auf der einen Seite die Neigung der Amerikaner, Politik unter moralischen Premissen und ~ ;wissermaßen als pädagogische Manifestation treiben, auf der anderen Seite die englische s des Improvisieren unjd Baläncierens, roisch englische Haltung, für die es jenes M st j a" malles sein, man muß nur irge nen KS finden Gewiß wurden <J" Midien und gefühlsmäßigen- Argumente vr- Igend im Hife= bück auf England formulier nnocfi feäcnTeff sie eine allgemeine ant cae Reaktion zum Ausdruck. Und sc er europäische Beobachter ausgiebig Ge; den amerika nischen Isolationismus zi Dieser Isolationismus ielschiduiges Phänomen das i En auf einea späten Nationalismus hi um, JHt aus sehf verschiedenen Wurzeln Kraft zieht Ähnlich der deutschen unwilligen Reaktion Jüf die Aufrüstungspläne stammt jenes" "Ohne iis!", das die amerikanischen Isolationisten atw en, aus einer Mischung von Idealismus und Ressentiment, aus praktischen Nützliehkeitserwä> gen und einer bestimmten geistigen Haitun; "fgendwo steckt im Isolationismus aber auch tiefe Sehnsucht nach dem ursprünglichen A> "n way of life: nach der politischen Traf- der föderalen Staaten und nach den Id alten agrari sehen Republik, in der- efferson vorschwebte, die urban m s städtische Mob Herrschaft die H "stören dürfe, jene Tri "tnns gewiß nicht das t bewußten geistigen heute das alte ameriht, lorengehe durch die i ; Technisierung, durch Staatsgewalt, die sich Bebens nicht "Isolationisden oft uni, sehen wie jensgefülil verJlter getriebene ralisierung der von der Föderation — zu einer ungeteilt! 1"tänenden Souveränität hin entwickelt, und d den Sieg der Massendemokratie über dif- Hünglich puritanische Konzeption ei; ch individuell orientierten ganz, persö" eit. Und sie fürchten, daß dieser 3 noch beschleunigt werde, we sine Position als ne entstehende m > des römi, sehen Imperiums bejV , Aber es gibt not ionisten, die denanz auiroinpliz dl bestimmtes Gesichtspunkt habe- ins die Sorgen der anderen an, t, daß dieser egozentrische !so! tzig und allein in> sogenannten kann; denn der Europa ?< käs weiß, daß es in de, Isolierung mehr geben an de Westküste des Kontinents gesichts der Ereignisse ia Asien eine; ation mindestens in jenem Raum durd acht abgeneigt. Bleibt, wie ge, sagt, der nru celwestlerische Isolationismus, dessea eigentlich politischer und — wenn man davon überhaupt sprechen kann — gästiger Rückhalt eine Zeitung darstellt: die In Chicago erscheinende Chicago Tribüne, die einen kaum vorstellbaren Einfluß auf die Meinungsbildung der Mittsistaaten ausübt. Ein altmodischer, selbstsicherer Nationalismus hat sich dort mit einem unbarmherzigen und engen Kapitalismus verAtmosphäre geschaffen, die gewisse Ähnlichkeit mit der einstigem "deutschnationalen" Sphäre hat — Mit diesen Erz Isolationisten hatte ich ein lang Gespräch. Da kam zunächst die Meinung zum Ausdrück, daß die Intervention Amerikas in Westeuropa — also der Marshall Plan und der Atlantikpakt — die Europäer nur dazu Isolationisten wirklich glauben —s sie lauben Amerika habe genügend politische und ökonomische Kraft, um notfalls auch ganz allein zu überdauern | eine Überzeugung, die ihnen jede Form einer brutalen Preisgabe aller Bindungen und Ideale rechtfertigt. Schließlich sagten sie diess Und wenn schon Sowjetrußland wirklich die westeuropäischen Industriezentren erobern und damit ein entscheidendes Übergewicht gewinnen sollte, nun, dann wäre es immer noch billiger diese Kraftzentren mit Hilfe der amerikanischen Luftwaffe zu zerstören, als heute eire kostspielige Aufrüstung durchzuführen und gefährliehe "Engagements einzugehen.

Inzwischen ist, wie gesagt, das Wetter umgeschlagen. Eisenhower kehrte von seiner Europareise zurück. Und der Entschluß Westeuropa zu verteidigen und aufzurüsten, ist mindestens seit Eisenhowers Rückkehr eine sichere Sache, an der auch die Chicago Tribune lsolationisten nichts mehr ändern können. Ihre propagandistische Tätigkeit wird sich wohl auf innerpolitische Aspekte beschränken müssen; sie wird im Kampf gegen das Steuerprogramm, die Rekrutierung und anderes gewiß nicht ohne Ein= fluß sein.

Aber es ist nicht mur Eisenhowers Bericht, der einen deutlich spürbaren Stimmungsumschwung brachte —:" auch der Stand der Dinge in Korea und die wiedergewonnene Majorität in der UNO gegen die chinesische Aggression, schließlich auch eine gewisse moralische Befriedigung, die daraus erwachsen ist, all dies hat dazu beigetragen, die Wellen der Erregung zu beschwichtigen und die Amerikaner mit etwas mehr Optimismus in die Zukunft sehen zu lassen. Gewiß ist die Kritik an einer Politik des "nirgendwo stark sein, doch überall bankrott™, wie John Foster Dulles es kürzlich nannte, durchaus wach. Aber es scheint, daß sie im wesentlichen nur um die Frage kreist wie man der Verantwortung, die Amerika in der Welt zugefallen ist, am besten und sicheisten gerecht werden kann und nicht, ob man die Verantwprtung überhaupt tragen soll. Selbst Taft, der sicherlich der gewichtigste Kritiker eines allzu großzügigen Engagements, KOT adJem an Europa ist hat keinen Zweifel darüber gelassen, daß ein Angriff Sowjetrußlands auf feuropa Krieg mit Amerika bedeutet, (Was bei Hoorer übr gens im Frage Edens ob die britische Regierung praktisch treffen" — Kurzum, Rückzug auf der gaazen sunklaren blieb. Seine Anschauung von Westeuropa als eines "Gibraltar der westlichen Zivilisation" wird aber auch von niemandem wirklich ernst genommen ) Auch Taft also ist durchaus zum Äußersten bereit, aber er ist gegen die Verschiffung und den Einsatz größerer Kontingente der Landarmee, es sei denn, man sei sicher, den Krieg zu gewinnen! Er will lieber den Ausbau der Luft- und Marinestreitkräfte vorantreiben und im großen Stil Luftstützpunkte im atlantischen, pazifischen und Mittelmeerraum errichten. Gewiß wird die Debatte über den Umfang der zu entsendenden Trappenverstärkungen noch einige Schwierigkeiten bereiten, aber es besteht kaum ein Zweifel daran, daß, was notwendig geschehen ist, geschehen wird. Der Entschluß Amerikas, sein gewaltiges wirtschaftliches und politisches Potential für die Erhaltung der ia der Wlt übriggebliebenen freien Völker eiazuseesen, gSf4E;EJiaaU&ej Entschluß wenn man bedenkt; welch einscnneldeade Maßnahmen er für- den Alltag jedes einllmerika bringt. Wieder Steuerperhöhungen, Konsumverzicht, Knappheit gewisser Produkte, Verzicht auf eine normale Ausbildung des Nachwuchses, Einschränkungen, Sorgen und vielleicht sogar wieder Einsatz amerikanischer Soldaten auf europäischen Schlachtfeldern! Kann es da wundernehmen, daß der amerikanische Bürger mißmutig wird, wenn die Europäer, denen diese Verteidigung als ersten zugute kommt, ihren eigenen Lebensstandard für das Wichtigste halten und nur zögernd bereit sind, den gleichen Beitrag, für ihre eigene Sicherheit zu leisten, der von- den Amerikanern so stürmisch gefordert wird? Europa, das auf eine lange Tradition und Erfahrung zurückblickt und so gern von seiner politischen Führungsschicht spricht, kann sich sehr wohl ein Beispiel nehmen an dem Verantwortungsgefühl von Männern wie Senator Paul Douglas, der kürzlich im Senat sagtes "Wir haben, diWeltherrschaft nicht gesucht. Sie ist uns aufgezwungen worden Es wäre für viel bequemer, es wäre nidtt so gekommen Aber es kam so. Wir können uns ihr nicht entziehen l ! uns