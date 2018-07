Inhalt Seite 1 — Langatmige Wertpapierbereinigung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Bundesrepublik war erst im werden, als – im Juli 1949 vom Wirtschaftsrat der Doppelzone das Wertpapierbereinigungsgesetz (WBG) verabschiedet wurde. Im September 1949 wurde es verkündet Im gleichen Monat folgten die meisten Länder der französischen Zone mit fast gleichlautendem Recht; nur Baden verkündete erst im Dezember seine (im Oktober beschlossene) Regelung. Einen auch formell einheitlichen Rechtszustand schuf dann die „Erstreckungsverordnung“ vom 12. Mai 1950 für die Bundesrepublik,

Ein und ein halbes Jahr sind seit den ersten Vorschriften verflossen; die Wertpapier-Eigentümer haben längst angemeldet, Vordrucke unterschrieben, wurden mit Gebühren belastet. Vom Vorwärtskommen erfahren sie fast nichts oder allzu wenig. Wie erklärt sich das?

Das Anlaufen der „Bereinigungsmaschine“ war zunächst gut und schien einen glatten Fortgang der Aktion zu versprechen: bald nach dem Beginn der Geltungskraft des WBG wurden die zu erfassenden Effekten als „bereinigungsfähig“ erklärt. So kam die Bereinigung für die Stücke ohne Lieferbarkeitsbescheinigung (LB), die ja alle am 1. Oktober 1949 kraftlos geworden waren, schnell in Lauf Die Anmeldefristen liefen ab 31. März oder ab 31. Mai 1949, für andere zahlreiche Wertpapierarten ab 31. August 1949. Der Tag, bis zu dem LB für greifbare Stücke ausgestellt werden konnten, war der 30. September 1949 (mit Ausnahme nur einer zulässigen Verlängerung für Auslandsstücke). Die gesetzlich vorgesehenen Stellen (Wertpapiersammelbanken, Prüfstellen, Bankaufsichtsbehörden) hatten dann mit den Ausstellern von Wertpapieren die wichtige Vorfrage zu entscheiden, über welchen Betrag die neuen Sammelurkunden auszustellen sind. Nach dem WBG sind vom vollen Emissionsbetrage abzuziehen: die nicht in den Verkehr gelangten oder getilgten Teile, ferner die Stücke, die bis zum 30. September LB erhielten und schließlich solche Auslandsstücke, für die noch Anträge auf LB schweben. Der Rest ergibt den Betrag der Sammelurkunden. Ihn möglichst richtig zu ermitteln, ist deshalb sehr wichtig, weil alle Berechtigten, die ihr Eigentum im Verfahren nach dem WBG nachweisen konnten, aus der Sammelurkunde zu befriedigen sind. Ferner darf keine Sammelurkunde über einen Betrag lauten, der, einschließlich der LB-Stücke, die Emissionshöhe übersteigt. Dies könnte aber kommen, falls zu wenig LB-Stücke vom Gesamtbetrage abgesetzt und dadurch Sammelurkunde zuzüglich LB-Stücken höher würde als die ganze Verpflichtung des Ausstellers des Wertpapieres.

An diese Möglichkeit hat der Gesetzgeber des WBG nicht gedacht. Um neuem Unrecht vorzubeugen, mußten zusätzliche Kontrollmaßnahmen geschaffen werden. Es war zur Zeitersparnis gut, daß hierfür nicht der Weg eines Zusatzes zum WBG gewählt wurde, sondern die Bankaufsichtsbehörden die notwendigen Anordnungen beschlossen. Sie wurden in den Wertpapier-Mitteilungen (4. Jahrgang, Nr. 41) bekanntgegeben.

In dieser verbesserten, jedoch mehr Zeit erfordernden Kontrolle liegt die Antwort auf die oben gestellte Frage: wegen dieser neuen Maßnahmen zieht sich die Wertpapierbereinigung weiter hinaus. Dies muß aber im Interesse aller Beteiligten und der Rechtssicherheit hingenommen werden.

Das zwischengeschaltete Sicherungsverfahren sieht im einzelnen so aus: Alle Geldinstitute haben eine feststehende Zahl von Vordrucken für LB erhalten. Sie müssen, auch unabhängig hiervon, melden, in welchem Umfang sie LB ausgestellt oder für Auslandstücke vorbereitet haben. Die verbleibende unverbrauchte Stückzahl ist der Wertpapiersammelbank mitzuteilen. Dadurch werden Gegenkontrollen bei den Ausstellern der Wertpapiere, bei den Prüfstellen und bei den Wertpapier-Mitteilungen möglich und erfolgversprechend. – Vor Abschluß dieses Verfahrens können keine Sammelurkunden ausgestellt, erst recht nicht Gutschriften für angemeldete Rechte erteilt werden. Dafür wird die Kontrolle aber ergeben, ob (und in welchen Beträgen) Wertpapiere mit LB im Umlauf sind, von denen Aussteller oder Prüfstellen bisher nichts wußten, auch nichts wissen konnten. Die so gewonnene Erkenntnis erstreckt sich zwar nur auf die Gesamtheit der Wertpapiere, nicht auf deren einzelne Arten. Sollten sich aber größere Fehlbeträge ergeben, so würden die beteiligten Stellen ja Mittel und Wege finden, solche Fälle sehr genau aufzuklären.

Freilich ist noch eine Lücke möglich: für entwendete Wertpapiere könnten LB ausgestellt sein. Der frühere Berechtigte kann dann im Bereinigungsverfahren nicht anerkannt werden: dies macht die Ausstellung der LB unmöglich. Es bleibt ihm nur der etwas zweifelhafte Weg, seine Rechte gegen den bösgläubigen Erwerber gerichtlich (oder außer! alb der Bereinigung) durchzusetzen, unter Berufung darauf, daß die Stücke durch ihre Affidavierung in Kraft geblieben sind. Es muß also dann rasch und geschickt gehandelt werden. – Unmittelbar nach Eingang der Anmeldungen werden diese von den Prüfstellen daraufhin durchgesehen, ob sie von diesen Stellen selbst entschieden werden oder an die Kammern für Wertpapierbereinigung weitergeleitet werden müssen. Bei Doppelanmeldungen ist zu unterscheiden, ob es sich um echte oder um scheinbare handelt. Die echten sind der genannten Kammer vorzulegen; die scheinbaren hat die Prüfstelle aufzuklären und, wenn dies nicht gelingt, wie echte zu behandeln, also weiterzuleiten zur Entscheidung. Unzulässige, verspätete, auch offenbar unbegründete Anmeldungen sind von den Prüfstellen abzulehnen.