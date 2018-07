In Wilhelmshaven gibt es zwei Pädagogische Hochschulen. An einer von ihnen, die zukünftige Gewerbelehrer heranbildet, lehrt Professor Dr. Lambers. Sein Fach sind die Wirtschaftswissenschaften, ein Gebiet also, das heute sehr im Streit der Meinungen steht und daher um so mehr der Meinungsfreiheit bedarf. Wilhelmshaven ist als Hochschulstadt noch jung. Seine akademische Note erhielt der Ort dadurch, daß er Kasernen besitzt, die für Vorlesungen und Seminarübungen geeignete Räume bieten, und ein Barackenlager, in dem Studenten untergebracht werden können, „Diese Stadt“, sagte der damalige Kultusminister Grimme, „ist eine Stadt des élan vital Deutschlands, der nur zur Bewunderung Anlaß gibt... Wilhelmshaven als kultureller Mittelpunkt dieser Nordwestecke ist zugleich ein Ausdruck für den beginnenden Wandel unserer Geschichte.“

Nun ist es gewiß löblich und auch nicht ganz schwer, verlassene Kasernen in Hochschulen zu wandeln, aber die Tradition der Lehrfreiheit und der Toleranz, von der jede geistige Existenz abhängt, ist sehr viel schwerer einzupflanzen.

Da erscheint in dieser Stadt eine Zeitung, die „Nordwestdeutsche Rundschau“. Sie ist weder gut noch schlecht; von der akademischen Lehrfreiheit jedoch hat sie noch keinen Hauch verspürt. Daher griff sie denn in einem rabiaten Artikel den ahnungslosen Professor Lambers an, weil er seinen Studenten empfohlen habe, zu ihrer Examensvorbereitung den in der „Zeit“ erschienenen Artikel „Vollbeschäftigung: Mehr Ideologie als Theorie“ zu lesen. Sie fälschte die Umstände ein wenig und mußte daher kurz darauf ein Dementi der Studentenschaft, die sich einmütig hinter ihren Lehrer stellte, abdrucken.

Soweit wäre nicht viel zu diesem Fall zu sagen. Aber die Zeitung ging weiter, sie verlangte im Vertrauen auf ihre sozialdemokratische Macht die Überprüfung der Frage, „ob der Ertrag der Arbeit unserer Volksgenossen nicht einfach zu schade ist, die Gedankenmolche der Privatphantasien irgendwelcher mehr oder minder ,Gelehrter‘ zu ernähren.“ Sie begründet dies mit der Notwendigkeit, „eine wirkliche Demokratisierung gerade unserer Lehrerausbildungs-Institutionen“ herbeizuführen. Das ist starker Toback: Lehrfreiheit ist, was uns gefällt. Wann haben wir das doch schon einmal gehört?

Der Artikel ist unterzeichnet H. B. Das ist nicht schön, denn nun verdächtigt man in Wilhelmshaven den sozialdemokratischen Stadtdirektor Hans Beust, er sei der Autor dieses ganz und gar undemokratischen Angriffs. Es wird hohe Zeit, daß der Verfasser sich meldet, um seinen Parteigenossen – der als Beamter einen solchen Artikel ja gar nicht schreiben dürfte – vor unverdienten Unannehmlichkeiten zu bewahren. R. Tüngel