Friedrich Gundolf erklärte 1931 die Droste zur Romantikerin und sprach damit ihr Todesurteil. Der George-Jünger und Schöpfer des kolossalischen „Goethe“-Monuments besaß kein Organ für die immanente Spannung dieser, wie er glaubte, epigonalen Dichtung. Verglichen mit seiner mokanten Aburteilung erscheint Theodor Steinbüchels Gedenk-Vortrag zum hundertsten Todestag der Dichterin (jetzt erschienen im Knecht-Verlag, Frankfurt/Main; 49 S.) als späte Ehrenrettung. Steinbüchel verzichtet auf eine literarhistorische Einordnung ihres Werks. Die Droste ist für den katholischen Theologen zunächst die katholische Dichterin. Jedoch wächst seine Werk-Auslegung über jede dogmatische Enge hinaus, wenn Annettes Religion als „Gewissensreligiosität“ Kierkegaardscher Prägung bezeichnet wird. Mit Erik Wolf, dessen faszinierender Droste-Deutung die kleine Schrift verpflichtet ist, versteht Steinbüchel Annettes Wort als „betendes Wort“; wie Wolf glaubt er, daß die Droste in ihrer Dichtung das „harte Gesetz“ des Seins gestaltet hat. Und wenn er in der „strengen Norne“ schließlich die „milde Trösterin“ entdeckt, so ist dieses Verständnis weder euphemistisch noch sentimental. Denn tröstlich vermag die Begegnung mit dieser den elementaren Mächten besonders offenen Dichterin nur dem zu werden, der, wie sie selbst, als „ächzende Kreatur“ das Verhängnis der Ur-Schuld erlebt und erlitten hat. N. L.