In der Hamburger Kunsthalle findet eine Ausstellung von Werken des Malers Ivo Hauptmann statt, der soeben seinen 65. Geburtstag feierte. Da sein bisheriges Leben, eng mit vielen bedeutenden künstlerischen Bewegungen der letzten fünfzig Jahre verknüpft ist, sind die chronologisch angeordneten Bilder sowohl in ihrer Eigenschaft als biographische Zeugnisse wie vor allem auch in stilistischer Hinsicht aufschlußreiche Dokumente der ereignisreichen jüngsten Kunst- und Kulturgeschichte vom Beginn des Jahrhunderts bis zur Gegenwart.

Als Sohn Gerhart Hauptmanns, der sich damals noch als Bildhauer bezeichnete, wurde Ivo in Erkner bei Berlin, dem Schauplatz des „Biberpelzes“ geboren. Mit den Eltern reisend, wuchs er in Schreiberhau, Berlin, Hamburg, bei New York und in Dresden auf, besuchte hier die Kreuzschule undbefreundete sich mit dem Kunststudenten Otto Müller. Sein Wunsch, Maler zu werden, leuchtete dem Vater ein, als er ihm Weihnachten 1902 ein Selbstporträt geschenkt hatte, das bis zuletzt im Arbeitszimmer des Dichters hing und die von ihm gewählte, merkwürdige Unterschrift „Fromme Einfalt“ trug. Durch die Vermittlung von Freunden Hauptmanns kam Ivo im nächsten Jahr nach Paris und lernte in der Akademie Julian bei älteren Akademikern und bei Georges Dufrenoy zeichnen. Er trat auch Rilke und dem Grafen Harry Keßler näher. Mit diesem und Ludwig Hofmann besuchte er Maurice Denis, Bonnard, Vuillard und Maillol. Im selben Jahr machte er die Bekanntschaft von Paul Signac, mit dem er eng befreundet blieb.

In Deutschland waren damals Liebermann, Slevogt und Corinth die berühmtesten Maler. Der Vater war besonders von Corinth angetan, also schickte er den Sohn zu ihm nach Berlin. Anschließend ging er als Musterschüler Hofmanns nach Weimar, das inzwischen ein Sammelpunkt der für den Jugendstil maßgebenden künstlerischen Bestrebungen in Deutschland geworden war. Keßler war hier Museumsdirektor, durch ihn kam Munch nach Weimar, van de Velde wirkte hier und Jean Arp. Der Freundschaft mit ihnen verdankte der junge Maler manche Anregung. Das früheste Bild der gegenwärtigen Ausstellung ist ein von zarten Blau beherrschtes Porträt Arps, in dem der Einfluß Signacs spürbar ist, der auch ausschlaggebend für die pointilistische Manier wurde, die Hauptmann bis um 1920 bei seinen, formal immer eigenwilliger werdenden Bildern anwandte.

1907 reiste er mit dem Vater und Hofmann nach Griechenland, im nächsten Jahr wieder nach Paris, wo er mit Othon Friesz und Signac in der Akademie Ranson arbeitete, an der Denis, Bonnard und Vuillard regelmäßig Korrekturen gaben. Er stellte im Salon des Indépendants aus, wohnte im Palais Byron unter einem Dach mit Rodin, Rilke und der Tänzerin Duncan, während des Winters in einer südfranzösischen Hafenstadt. Nach dem ersten Weltkriege wurde er in Hamburg seßhaft.

Er war der erste Deutsche, der wieder im Salon des Indépendants ausstellte. Weil er sein kleines Vermögen verloren hatte, betrieb er seit der Inflation ein Kohlengeschäft, ohne seine Malerei dabei zu vernachlässigen. Stilleben in flächiger Farbgebung entstanden; um 1930, während verschiedener Reisen, Landschaften, in denen er der Farbe einen überragenden Wert zukommen ließ.

1927 gründete Ivo Hauptmann mit Gleichgesinnten die Hamburger Sezession und – nach den Verbot durch die Nationalsozialisten, die ihn als Kulturbolschewisten bezeichneten – 1945 noch einrieb. Seit dem letzten Krieg lehrt er an der Hamburger Landeskunstschule. Er hält das Studium der Natur für sehr wichtig und möchte seine Studenten davor bewahren, daß sie „in der Sackgasse des reinen Formalismus landen“. Vor einigen Monaten war er mit ihnen in Paris. Er hat eine Reihe, in klaren Konturen gehaltene Bilder dort gemalt. Die anregende Atmosphäre der Stadt hat ihm lange gefehlt, und er scheint sie noch zu entbehren.

Ivo Hauptmann ist nicht nur ein guter Maler und Lehrmeister, sondern auch ein anregender Plauderer. Er kann herrliche Anekdoten erzählen: von seinem Vater, von Liebermann, Munch und Rodin. Er verkörpert das, was sich in seinen Bildern spiegelt: den wandlungsfreudigen Typus kosmopolitischen, lebenbejahenden Künstlertums.

Hans Jürgen Hansen